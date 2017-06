Tres puntos que suman e ilusionan

El 'Vasco' es uno de los goleadores del equipo con 6 goles (Imagen: Prensa E.de.L.P)

Estudiantes de La Plata enfrentó el lunes por la noche a Unión de Santa Fé en el Estadio Centenario de Quilmes en el marco de la fecha número 26 del Torneo de Primera División. Fue victoria para el conjunto albirrojo por 2-0 con un doblete del uruguayo Matías Aguirregaray, a quien se le vence el contrato al final del campeonato.



Tras la victoria de jueves ante Botafogo, el 'Pincha' enfrentaba a Unión con el objetivo de sumar para, prenderse en la pelea por entrar a la próxima Copa Libertadores, y por que no, ilusionarse con el campeonato. Sin la presencia de Braña ni Dubarbier desde el comienzo, Nelson Vivas dispuso el siguiente once inicial: Andújar; Aguirregaray, Schunke, Desabato, Diarte; Solari, Damonte, Cascini, Quintana; Otero y Viatri.



Comenzando el partido, tras haber pasado apenas dos minutos de juego, Estudiantes consiguió el primer gol de la noche, desde la cabeza de Aguirregaray. Luego de un centro desde el costado izquierdo del campo, Viatri cabeceó hacia el arco, Nereo Fernández la desvió con la mano, y aparecio el uruguayo para poner al 'Pincha' en ventaja. Siguiendo el trámite del partido, el local siguió manejando la pelota pero no tenia ideas a la hora de profundizar. Aprovechando la velocidad de Augusto Solari, y las subidas del autor del gol, Estudiantes buscaba desbordar, pero no había presencia en el área. Llegado el minuto 23, nuevamente de pelota parada, le quedó la pelota en los pies al 'Vasco', que sin ponerse nervioso la paró y la colocó al palo izquierdo del arquero. La visita tuvo dos ocasiones claras, la primera que salvó Aguirregaray en la línea, y la restante, que tapó a la perfección, en dos ocasiones, Mariano Andújar.



Ya en la segunda etapa, viéndose 2-0 arriba, el conjunto albirrojo se relajó y se conformó con el resultado. El equipo santafesino ganó terreno y desbordó constantemente a una floja defensa estudiantil, pero no pudo convertir. Nuevamente grandes tapadas de Andújar, de Aguirregaray y Lucas Diarte en la línea, impidieron el gol del descuento. Con los ingresos de Toledo, Braña y Gómez, el DT trató de ganar el mediocampo para salir del fondo, pero no cambió demasiado lo que se venía dando. Toledo, Solari y el autor de los dos goles pudieron ampliar el marcador pero las definiciones no fueron las mejores.



De esta manera Estudiantes sumó tres puntos importantísimos a la hora de pensar en la clasificación a la Copa Libertadores 2018 (clasifican los cinco primeros de la tabla de posiciones). Con 47 puntos quedó a seis del puntero, Boca Juniors, a falta de cuatro fechas para la finalización del torneo. El próximo sábado visitará a Lanús, donde no podrán estar Schunke (había sido expulsado y se pidió el articulo 225 por los jugadores del sub 20), Braña (5ta amarilla) ni Damonte que salió con una molestia. ¿Lo bueno? estarán a disposición los chicos que fueron al Mundial Sub 20, Ascacíbar, Foyth y Rodríguez.

Los goles