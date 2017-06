Historial ante el 'Granate'

Google Plus

Roman Martinez y Aguirregaray, piezas claves en sus equipos (Imagen edición Facundo Tagliaferro)



El próximo sábado desde las 20 horas Estudiantes y Lanús volverán a verse las caras en el marco de la fecha número 26 del Torneo de Primera División. Será en 'La Fortaleza', solo con presencia del público local. En Vavel te contamos el historial entre ambos equipos.



En la era profesional, en la Primera División, el 'Pincha' y el 'Granate' se enfrentaron 120 veces, y el número de victorias a favor, es para el conjunto albirrojo. Estudiantes ganó 52 partidos, más de un tercio de los encuentros, marcando 208 goles. Por el lado de local, el 'Granate' se llevó la victoria en 32 ocasiones, convirtiendo 152 tantos



Por el lado de los encuentros empatados, fueron 36, es decir, hubo más los empates que victorias de Lanús. En total, Estudiantes domina el historial por 20 partidos, considerable número . El próximo choque, que será trasendental para ambos equipos para la lucha por entrar a la próxima Copa Libertadores 2018, será N° 121, y el equipo pincharrata buscará la victoria para ampliar el historial. El último partido entre ambos fue en la primer fecha del campeonato 2016, lo que fue victoria para Lanús por 1-0 en Sarandí, con gol de Roman Martinez, en medio de las sanciones a los jugadores albirrojos por los incidentes en el clásico de Mar del Plata.

Sin Damonte, Braña, Viatri, ni Schunke

Para el partido del sábado Estudiantes no podrá contar con cuatro jugadores titulares por distintos motivos. Rodrigo Braña y Jonathan Schunke se encuentran suspendidos, el primero por haber llegado a las cinco amarillas y el restante tras haber visto la tarjeta roja ante Olimpo en Bahia Blanca (jugó el último partido por el artículo 225).



Por el lado de los restantes dos, las lesiones les impedirán participar. Ambos venían de recuperarse de distintos desgarros y habían regresado al equipo partidos atrás. Por el lado del 'Platinado' Damonte, sufrió una lesión (distensión) de grado uno en el isquiotibial derecho, mientras que el ex Boca, Lucas Viatri tiene una molestia que lo tiene a mal traer. Todo parece indicar que los Sub 20 Ascacibar, Foyth y Rodriguez serán de la partida, mientras que Sánchez y Cavallaro serán esperados hasta minutos antes del partido.