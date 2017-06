Derrota en La Fortaleza

Google Plus

Imagen: Prensa E.de.L.P

Estudiantes enfrentó el último sábado a Lanús en el Estadio Nestor Díaz Pérez, alias 'La Fortaleza' en el marco de la fecha número 27 del Campeonato de Primera División en un partido sin muchas ideas y con pocas ocasiones de gol. Fue derrota para el Pincha por 1-0.



Con las presencias desde el arranque de los seleccionados Sub 20 Juan Marcos Foyth, Santiago Ascacibar, y Lucas Rodríguez, tras el paso por el Mundial Sub 20, el equipo albirrojo dirigido por Nelson Vivas no pudo llevarse los tres puntos. Pese al esfuerzo, Lanús se mostró firme en defensa y supo dominar el encuentro sin dividir la pelota.

Durante la primera etapa, el DT apostó a un sistema 4-2-3-1, con el colombiano Otero como único punta, pero Estudiantes no se sintió cómodo y no logró hacer pie en el partido. Con Lucas Rodríguez como enganche, ubicado en el centro del campo, trató de ganar terreno, pero no pudo entrar en la sólida defensa Granate. Llegado el minuto 13 de juego, Lanús anotó el 1-0 desde los pies de Matías Sánchez tras una gran asistencia de Moreno desde el sector izquierdo. Tras el gol, Estudiantes tuvo la chance de llegar al empate: primero tras un desborde de Aguirregaray y un cabezazo de Desabato, y posteriormente tras otro disparo del capitán pincharrata, que desvió a la perfección el arquero Andrada. Promediando los 30 minutos de juego, el delantero Javier Toledo ingresó por el lesionado Cavallaro.

Ya en la segunda etapa, el Pincha salió más enchufado pero igualmente no le alcanzó para anotar el empate. Con un sólido Foyth en defensa, marcando la salida por abajo, Estudiantes defendió las arremetidas del local, que mostró un gran nivel de juego. El arquero albirrojo Mariano Andújar contuvo dos remates de gol para soñar con el empate, pero el arco de Lanús parecía estar cerrado. Ya con el ingreso de otro de los juveniles, Facundo Quintana, el equipo albirrojo tuvo la más clara para anotar el empate, pero Solari la desperdició. Otero lanzó un centro busca pie, y el ex River, casi abajo del arco, la tiró por encima del arco.

Posteriormente, ingresó Facundo Sánchez como volante, pero no causó peligro. Casi sobre el final del encuentro, Quintana vio la tarjeta amarilla tras una falta, y el Ruso' Ascacibar se fue expulsado tras disputar una pelota con Marcone, pese a no haber sido una jugada peligrosa. De esta manera fue victoria para Lanús por 1-0. Estudiantes quedó con 47 puntos en la tabla.