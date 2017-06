¿Con destino a Chile?

Una baja sensible. Foto: Prensa Estudiantes

Una baja importante tendrá Estudiantes de la Plata, se confirmó que una vez finalizado su contrato el día 30 de junio no continuará en el club, ya que no llegaron a un acuerdo económico entre la dirigencia y el jugador. El Pincha no va hacer uso de la opción de 1.200.000 dólares por la mitad del pase luego de 18 meses de vínculo.

Medios del club chileno Colo Colo aseguran la llegada al club en junio pero es algo que no está confirmado, aunque, Pablo Guede actual director técnico lo incluyó dentro de su listado de peticiones y generó buenas opiniones en la comisión directiva. El delantero dialogó con una radio chilena el día de ayer y manifestó: "A cualquiera le gustaría jugar en Colo Colo”. Sin embargo, no confirmó si hubo contactos con los dirigentes del equipo Cacique, además le preguntaron por la opción de jugar en este club, a lo que respondió: "Estaría bueno jugar allá. Acá en Argentina sabemos que es un equipo muy grande".

Mas allá de la decision que tome el jugador, es inminente que Estudiantes salga a buscar otro delantero que mantenga cualidades parecidas a Lucas Viatri para el próximo mercado de pases, porque pierde a un gran jugador que este año mantuvo varias lesiones que lo dejaron afuera de la cancha. La dirigencia ya sondeó a varios jugadores, uno de ellos es Gonzalo Bergessio actual jugador del Club Atlético San Lorenzo en el que finaliza su contrato a mitad de año. No obstante, el delantero de 30 años nacido en Buenos Aires se encuentra en en el Pincha desde el año 2016, disputó 32 partidos habiendo marcado en 13 oportunidades en total. En este campeonató marcó 7 goles y 2 asistencias en 20 partidos jugados.