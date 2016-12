Merienda tradicional con las cinco secciones del Barça

Google Plus

Jordi Mestre en el pabellón de la Ciutat Esportiva. Foto: FC Barcelona

No faltó de nada y tampoco quiso faltar nadie. Como es habitual en estas fechas navideñas, las cinco secciones profesionales del FC Barcelona reunieron a 550 jóvenes deportistas del club en el pabellón de baloncesto de la Ciutat Deportiva Joan Gamper. Los equipos del fútbol formativo tanto masculino como femenino junto con los equipos de las secciones base de baloncesto, hockey, balonmano y fútbol sala se reunieron para disfrutar de una tarde festiva. Antes de disputar la última jornada de sus respectivas Ligas en este 2016, los 550 jóvenes disfrutaron tanto de la actuación de DJ Pulmón Beatbox como también de una demostración de Freestyle de fútbol y baloncesto en la que participaron rostros conocidos del Barça como son Jordi Mateos (hockey patines), Roger Manzano (jugador de balonmano) y Roger Panadés (fútbol sala).

A la larga lista de asistentes no quiso faltar el vicepresidente del área deportiva Jordi Mestre, que tomó la palabra para dirigirse tanto a los jóvenes del club como a los padres a los que les ha recordado que el proyecto Masía 360 ha nacido para acompañar a los deportistas durante su trayectoria en el Barça, que el Club valora, por encima de los resultados, "la formación y los valores que nos hacen ser únicos" y ha animado a todos los deportistas a sacar provecho de todas las herramientas que ofrece Masía 360 antes de tener unas emotivas palabras para los jugadores lesionados. También David Barrufet, ex jugador de balonmano del FC Barcelona y ahora mánager de la sección, se dirigió a los deportistas allí presentes para recordarles que forman parte de la "gran familia del Barça", animándoles a dar "el cien por cien tanto en los entrenamientos y en los partidos como en los estudios". Por último no dudó en invitarles a vivir el "sueño del presente en el Barça sin obsesionarse por el futuro".