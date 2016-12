La Marató 2016 inunda el Mini Estadi

Partido de La Marató 2016 en el Mini Estadi. Foto: Gerard Franco, VAVEL

Una única vestimenta ha inundado hoy el Mini Estadi. Y es que no es Navidad hasta que llega La Marató de TV3 a Can Barça. El partido más solidario y divertido ha llegado como cada año al Mini, dónde no han faltado ilustres y especialistas en sonrisas. La Marató está de aniversario, ya que esta edición celebra su 25 aniversario. La fiesta solidaria por excelencia en estas fechas ha acogido a más de 4.500 espectadores que no han querido perderse el tradicional partido entre los dos combinados sobre el verde que ha terminado con empate a tres. Deportistas, exfutbolistas, actores, periodistas y músicos han llenado cada rincón del Mini del espíritu que contagia estas fechas.

Alex Marquez celebrando su gol. Foto: Gerard Franco, VAVEL

El Estrella Damm y el equipo FIATC eran los dos equipos que encabezaban la matinal solidaria capitaneada por dos ilustres exazulgranas. Carles Puyol se enfundó la vestimenta blanca en las filas del FIATC que dirigían Javier Clemente y Miquel Olmo, mientras que Eric Abidal, de rojo, lideraba el Estrella Damm con Josep Maria Minguella y Jordi Gonzalvo en el banquillo. Los goles en esta edición han corrido a cargo de Alex Márquez (piloto de Moto2) y Ramon Mirabet (cantautor) por partida doble en el casillero del FIAT, y un ‘doblete’ de Carles Francino (actor) y otro de DJMarioo para la cuenta del Estrella Damm. La encargada de hacer el saque de honor en este encuentro ha sido Montse Bernabéu, directora del Institut Guttman y madre de Gerard Piqué. Y es que antes de dar el pistoletazo de salida al partido una veintena de niños procedentes de este Institut han liderado un clínic deportivo de la mano de Carles Puyol y Eric Abidal.

Muchas son las caras conocidas que se suman a este tradicional partido solidario en Barcelona. No quisieron faltan para sumar su granito de arena los pilotos Marc Márquez, Pol y Aleix Espargaró, así como los actores Daniel Guzmán o Carlos Cuevas; los directores de SPORT y Mundo Deportivo, Ernest Folch y Santi Nolla; Risto Mejide, Daniel Diges y Óscar Martínez entre otros como los rostros más televisivos o Julio Salinas y Purito Rodríguez reflejando la cara más deportiva del encuentro.

Tanto Josep Maria Bartomeu como Jordi Cardoner han asistido al acto en representación del FC Barcelona, acompañado del patrón de la Fundación FCB Mohamed Chaib. La recaudación con el precio de las entradas (3€ en taquilla y 3,5 en la web del club) se ha destinado en su totalidad a la cuenta de La Marató de TV3 y que este año recauda fondos para la investigación del ictus y las lesiones medulares y cerebrales traumáticas.