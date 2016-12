El Barcelona impone su ley en el derbi

Google Plus

Imagen: Luis Suárez celebrando el primer tanto del partido - Alex Gallardo (VAVEL)

Una fecha siempre señalada en el calendario, así podríamos definir lo que es un derbi. Este tipo de batallas no entienden de dinámicas, ni de merecimiento, ni de propuestas de juego. Tampoco de equipos pequeños o grandes: son siempre imprevisibles en cuanto a resultado, no así en cuanto a características. La intensidad con la que ambos rivales disputan cada centímetro del terreno de juego es significativa de lo que supone conseguir una victoria ante un archienemigo histórico, un triunfo no solo de carácter numérico sino también anímico, un botín que vale más que tres puntos.

En este caso, los pupilos de Luis Enrique pusieron el broche al 2016 en el Camp Nou de la mejor forma posible: una convincente victoria ante un Espanyol que no obtuvo respuesta al planteamiento local. Los blanquiazules, pese a que llegaban en una dinámica favorable, no pudieron frenar ímpetu azulgrana en el segundo tiempo y terminaron siendo goleados. Dos goles en apenas tres minutos en el ecuador de los segundos 45 minutos dinamitaron el partido y el resultado.

El guion esperado

Ya desde el primer instante, el guion del duelo parecía escrito: los azulgranas llevaban la iniciativa, mientras que los blanquiazules tan solo podían esperar algún error para montar rápidamente el contragolpe y aprovechar a sus dos puntales: Caicedo y Gerard Moreno. Apenas tardó cinco minutos el Barcelona en acercarse a la puerta de Diego López, que no pudo terminar el partido por lesión: Luis Suárez encontró a Neymar en el sector izquierdo con un gran cambio de orientación y este la puso pasado al segundo palo, pero el disparo de Leo Messi, terminó en el lateral de la red. Y entonces, cuando apenas se había cumplido el primer cuarto de hora, Luis Suárez abrió el electrónico con un tanto que tan bien le caracteriza. Aprovechó un envío en largo de Iniesta, tras cuerpear y aguantar el envite de su par, para cargar la pierna diestra y ponerla fuera del alcance del guardameta ex del Real Madrid y Villarreal, entre otros.

Luis Suárez anotó dos de los cuatro tantos del partido

Cuando nos acercábamos a la hora de juego, el astro argentino estuvo muy cerca de abrir una considerable brecha en el electrónico, pero su remate tocó en un zaguero y terminó marchándose por línea de fondo. Neymar se deshizo de su par y Messi, tras amagar en primera instancia, golpeó violentamente el balón dentro del área y a punto estuvo de colarse en el fondo de la red. Sin apenas aproximaciones por parte de los ninguno de los dos conjuntos, el colegiado ponía fin a una primera mitad que era el anticipo de lo que venía en la segunda.

La locura con Messi como eje central

Pese a ir por delante en el marcador, los pupilos de Luis Enrique saltaron al terreno de juego con la única intención de hacer cuanto antes el segundo tanto, el de la tranquilidad. Y en ese escenario apareció Leo Messi, que ya desde un principio anduvo enchufado, preciso y participativo. Todo giró en torno a su figura, en otra actuación memorable sobre el césped del Camp Nou. El argentino dispuso de la primera aproximación con un disparo colocado que no terminó encontrando portería a los dos minutos de juego cerca de la media luna. Suya sería también la asistencia a Luis Suárez que a punto estuvo de materializarse si no hubiera sido por la intervención de Diego López, que terminó pidiendo el cambio tras lastimarse en la acción.

Diego López y Messi dialogando en una acción del partido | Foto: Alex Gallardo - VAVEL

Y cuando nos acercábamos peligrosamente al ecuador del segundo tiempo, llegó la locura: en un lapso inferior a tres minutos, los azulgranas aumentaron la ventaja en el electrónico hasta los tres goles. El uruguayo aprovechó el rechace tras una acción brillante de Leo Messi en la que se deshizo de hasta tres jugadores para poner el segundo y después lo haría Jordi Alba con un gran disparo dentro del área pequeña para hacer el tercero. El de Rosario volvió a deleitar y maravillar a los presentes con un sinfín de recursos y gestos solo al alcance de los mejores. Para él fueron todos los cánticos y aplausos entonados en un Camp Nou que presentó un fantástico ambiente y que terminó rindiéndose al fútbol de Leo Messi.

David López y Messi cierran el partido

En plena efervescencia azulgrana, David López aprovechó un despiste de la zaga azulgrana para anotar el único tanto del partido por parte visitante. El defensor blanquiazul se sacó un buen disparo en las proximidades del área para recortar diferencias en el electrónico ante un Ter Stegen que nada pudo hacer. No obstante, la exhibición, seguía teniendo claro color azulgrana. El argentino había sido partícipe indirecto en los dos tantos del segundo tiempo, pero no quería marcharse sin ser protagonista. Y ya advirtió de sus intenciones con un duro disparo dentro del área pequeña que terminó marchándose ligeramente desviado cuando restaban cinco minutos para el desenlace del encuentro.

Pero entonces se alió con su inseparable amigo Luis Suárez, y juntos pusieron la puntilla a un autoritario partido: en las proximidades del área, Messi conectó con el uruguayo y este le devolvió el balón por encima de los zagueros para que definiera ante la salida de Roberto con la tranquilidad de quien sabe que no tiene rival a nivel europeo y mundial. Ya en la prolongación, Neymar no pudo materializar el quinto, en parte, gracias a una meritoria intervención de Roberto, que evitó que los blanquiazules se marcharan con una manita en el casillero.