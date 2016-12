Sesión de recuperación bajo la lluvia

Google Plus

Rafinha Alcántara en el entrenamiento de hoy. Foto: FC Barcelona

Con la recta final de año el Barça intensifica su trabajo para terminar de la mejor forma posible. Aún con el derbi guardado en la retina y las buenas sensaciones dejadas por el equipo, los de Luis Enrique tendrán que afrontar un último partido para cerrar el 2016 intentando mantener la línea ascendente en la que viene progresando. El Hércules CF será el encargado de visitar el Camp Nou el miércoles (22.00h) en el partido que cerrará el año con la vuelta de la Copa del Rey. El resultado de la ida cosechado en el José Rico Pérez (1-1) obliga a los de Luis Enrique a imponerse con autoridad a los alicantinos y sentenciar con firmeza el pase a octavos de la Copa.

La excitación que genera ganar un derbi deberá dejarse a un lado y no fiarse de un Hércules que visitará la Ciudad Condal con la creencia de que dar la campanada es posible. Para ello el equipo azulgrana ya prepara el duelo y se ha entrenado esta mañana en el Campo Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper con todos los jugadores disponibles del primer equipo. Los que ya no están son Gerard Piqué, Neymar Jr, Luis Suárez y Leo Messi, que con permiso de Luis Enrique ya disfrutan de sus merecidas vacaciones y que por lo tanto no entrarán en la convocatoria del encuentro copero. Tampoco se espera a Jeremy Mathieu. El lateral francés sigue sin el alta médica tras su recaída en el sóleo de la pierna derecha y continua siendo la gran duda en la plantilla de Luis Enrique.

El FC Barcelona volverá a ejercitarse mañana a las 11.00h en la Ciutat Esportiva en la última sesión previa al partido contra el Hércules y que estará abierta para los medios. Después será el técnico azulgrana el que compadecerá en rueda de prensa.