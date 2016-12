Jordi Alba se estrena con gol esta temporada

Google Plus

Jordi Alba celebrando su gol en la final de Copa. Foto: Rodri J.Torrellas, VAVEL

Por fin llegó. No es ninguna sorpresa la facilidad que presenta Jordi Alba para perforar la portería rival y en el derbi lo volvió a demostrar. El lateral izquierdo demostró una vez más sus habilidades como goleador haciendo el tercer tanto del partido tras una jugada magistral de Leo Messi. De los 14 partidos en los que Jordi Alba se ha medido al RCD Espanyol (cinco con el Valencia CF y nueve con el FC Barcelona) es la primera vez que logra batir al equipo blanquiazul.

Durante el curso 2016/2017 ha repartido tres asistencias pero aún no había saboreado las mieles del gol. La última vez que celebró un tanto fue en la final de la Copa del Rey contra el Sevilla FC en el Vicente Calderón. Aquella noche Jordi Alba selló el título con el 0-2 definitivo en la prórroga. Con el del RCD Espanyol inaugura su casillero esta temporada, igualando el único gol (precisamente en la final de Copa) que logró la campaña anterior.

Sin embargo hay que echar más la vista atrás para recordar un gol en Liga del lateral. En tierras andaluzas, hace más de dos años, conseguía anotar el segundo gol del Barça ante el Almería dando el triunfo por la mínima a los azulgranas en el Mediterráneo (1-2). En esa temporada (2014/2015) lograría anotar otro tanto más contra el Elche CF en Copa y establecer su registro goleador con dos dianas.

En su segunda temporada como azulgrana (2013/2014) no fue capaz de marcar ningún gol. El dato no resultaría muy sorprendente tratándose de un lateral si no fuera porque venía precedido de sus cinco goles con el FC Barcelona en su primera temporada como azulgrana (2012/2013). Deportivo y Celta de Vigo en Liga, al Real Madrid en la Copa del Rey y a Celtic de Glasgow y AC Milán en la UEFA Champions League fueron sus víctimas esa temporada dónde muchos de esos goles llegaron como decisivos y de trascendencia importante.