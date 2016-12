Anuario VAVEL FC Barcelona 2016: Arda Turan, pide paso a la titularidad

Google Plus

El turco Arda Turan poco a poco está convenciendo a Luis Enrique, empezó la temporada entre suplencia y titularidad y a medida que pasan los partidos el mediocentro va cogiendo confiando y va dándosela a Luis Enrique para que vaya siendo de la partida. El turco ha disputado un total de 1 partidos ligueros en los cuales ha sido titular en 8 ocasiones y ha salido 3 veces desde el banquillo cuando más lo necesitaban los blaugranas, para dar aire fresco y crear ocasiones de donde no las haya.

La buena actuación del medio en la Copa del Rey hizo recapacitar al asturiano sobre meter poco a poco a Turan en los esquemas

El turco es un puro mediocentro, crea y destruye y prueba de ello son as 41 recuperaciones que ha hecho a lo largo de los minutos que ha jugado esta temporada. Pero también tiene tiempo para crear, su punto fuerte, 429 pases acertados es su baluarte en cuanto al buen juego que puede desplegar el turco en la medular del campo. Es un jugador total que también es capaz de marcar goles, 2 lleva el ex atlético esta temporada con el pie derecho y de cabeza y con una actitud ejemplar en los partidos, no ha sido amonestado en ninguna ocasión.

El Barcelona tiene grandes jugadores en el medio del campo pero el turco está esperando su oportunidad pasito a pasito como le diría Simeone hasta encontrar un hueco en el once titular de los culés que llegará poco a poco a medida que el turco vaya demostrando de lo que es capaz y vuelva a la forma que le hizo grande en el Atlético y así que Luis Enrique tenga total confianza en el juego desplegado por Arda. La buena actuación del medio en la Copa del Rey hizo recapacitar al asturiano sobre meter poco a poco a Turan en los esquemas del juego blaugrana posiblemente más de cara a la siguiente temporada.