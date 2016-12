Anuario VAVEL FC Barcelona 2016: Dani Alves, un adiós complicado

Dani Alves / Anxo Rei (VAVEL)

2016 será siempre un año especial para Dani Alves, y es que después de ocho temporadas defendiendo la camiseta azulgrana, el brasileño decía adiós a la que fue su casa para marchar a Italia como nuevo militante de la Juventus de Turín. El defensa nunca fue un jugador que pasara desapercibido y tampoco lo fue su marcha del Barça, que trajo polémica hasta el último momento. Sin embargo, Dani Alves ha sido y siempre será un jugador muy presente en los corazones de todos los culés y su aportación al club blaugrana ha sido extraordinaria hasta el último momento.

Inicio espléndido

Daniel Alves llegó a las filas del FC Barcelona en el verano de 2008 consagrado ya como uno de los mejores laterales del mundo. El óptimo rendimiento del brasileño en su club precedente, el Sevilla FC, lo consolidó en su carrera futbolística y a la llegada al Barça se erigió como una pieza clave en el conjunto blaugrana, en aquel entonces dirigido por Pep Guardiola. Desde el principio Alves obtuvo la titularidad en el once culé y su calidad hizo que la mantuviera hasta el final. Así, Alves empezó la temporada 2015-2016 con 33 años y ocupando el lateral derecho del Barça casi sin competencia.

Dani Alves con el Barça // Fotografía: David Muñoz (VAVEL)

Traspaso polémico

Sin embargo, los rumores de un posible traspaso del brasileño se hicieron oír desde el verano de 2014 y aunque Dani Alves finalmente se quedó en el club culé, todo parecía indicar que el lateral no continuaría mucho tiempo más vestido de blaugrana. Alves cuajó una temporada por debajo de las expectativas en el curso 2015-2016 y empezó a cuestionarse su buen rendimiento. Esta controversia se hizo notar y cuando el Barça intentó renovar el contrato con el brasileño, las negociaciones no llegaron a buen puerto. Alves incluso llegó a declarar en rueda de prensa que no se sentía “valorado” por el club y que veía “muy difícil” su continuidad en él. Sin embargo, finalmente el brasileño renovó hasta 2017 y todo indicaba que continuaría en el club al menos un poco más. No obstante, Alves decidió marcharse después de dos años de indecisión y una cláusula liberatoria en el contrato con el Barça permitió que lo hiciera gratis.

En su último año como jugador blaugrana, ya bajo las órdenes de Luis Enrique, Daniel Alves logró conquistar su sexta liga española y su quinta Copa del Rey superando ya los 300 partidos defendiendo la camiseta del Barça y poniendo el broche de oro a su trayectoria en el club. En esta última temporada el brasileño estuvo presente en 48 choques, marcó un gol y fue autor de ocho asistencias.

Nueva etapa

Alves en su fichaje por la Juventus // Fuente: fichajes.net

En junio de 2016 Daniel Alves fichó por dos temporadas más una tercera opcional en la Juventus de Turín, con un contrato de 3,5 millones de euros por curso. Desde entonces, el brasileño ha disputado 12 partidos con el conjunto italiano y se ha convertido en una pieza clave en el equipo de Allegri. Su calidad y su estilo ofensivo lo convierten en indispensable en el ataque y poco a poco ha logrado ganarse el calor de la afición de 'la Vecchia Signora’.

Una leyenda culé

En sus ocho temporadas como azulgrana Daniel Alves se ha erigido como una de las leyendas del club, formando parte del mejor Barça y siendo una pieza fundamental en el equipo de principio a fin. El brasileño ha acumulado 391 partidos vestido de blaugrana sumando 23 títulos entre los que figuran los dos tripletes que hasta ahora ha conseguido el Barça. Su marcha a la Juventus es un recuerdo triste para todos los culés pero para siempre quedará el agradecimiento al que ha sido el mejor lateral derecho de la historia del FC Barcelona. Por todo lo vivido, el 2016 será sin duda un año inolvidable para Dani Alves.