Anuario VAVEL FC Barcelona 2016: Sergi Roberto, lateral reconvertido

Decían los clásicos que la perseverancia es la mejor virtud del hombre; pues Sergi Roberto es un veterano en trabajar y no olvidar su objetivo para terminar cosechando los merecidos éxitos.

Desde que subió al primer equipo muchos le veían como el futuro del Barcelona, como un medio que despuntaba aun siendo adolescente y que tenía una buena carrera por recorrer. Pero Can Barça es exigente y los galones también pesa: en la línea del centro del campo prácticamente nadie podía discutirles el puesto a Rakitic, Busquets e Iniesta. Tan sólo aquellos que despuntasen un poco de luz podían optar a recambiarles cuando el negro tapase el azulgrana.

El canterano lo intentó y más de una vez salió del césped con dedicatorias del técnico alabando su talento, pero eso no era suficiente para él. Luis Enrique, el artífice mago del portentoso jugador, no quiso desprenderse de él. Lo persiguió, lo mimó y le encontró su lugar: quizás no estaba en el sitio que debía estar. El técnico asturiano ideó en su cabeza un nuevo modelo de juego que integrase a Sergi Roberto como protagonista, hasta habituarlo al lateral derecho, donde se ha hecho amo y señor de su posición.

Perder para volver a ganar

El verano del pasado año (2015) servía para poner un punto de pausa a un equipo que acababa de ganarlo todo otra vez y que ya había tocado la gloria. Pero las nubes sobrevolaron el vestuario azulgrana en busca de salidas para que otros pudiesen llegar. Y uno de los nombres que más resonaba era el de Sergi Roberto.

Pudo marcharse lejos del Camp Nou, pero su sitio estaba aquí

Era un tanto tímido, no daba espectáculo fuera del terreno de juego, canterano y demasiado joven, por lo que algunos ya le veían lejos del Camp Nou. Parecía que todo iba a terminarse hasta que Luis Enrique le pidió el 'sí' a quedarse en la Ciudad Condal y el Sol volvió a salir.

Tuvo que llegar su momento a raíz de las lesiones de sus compañeros y del quebradero de cabeza del entrenador, pero Sergi Roberto retrocedió metros hasta colocarse en el lateral, donde no se le esperaba tanto como es. Paso a paso, de manera firme, fue ganándole la partida a Dani Alves y Aleix Vidal, que pasaban por horas bajas.

El Bernabéu fue su primer escenario importante en este 2016, como ya lo había sido cuando debutó en competición europea, y terminó saliendo victorioso y hecho un hombre. Con el puente aéreo hacia Barcelona, el de Reus sabía que ya había puesto la primera página de un libro interminable.

Él fue la opción más clara

La Champions volvió a escaparse en mano del Atlético y aunque los azulgranas ataron Copa y Liga, el vestuario necesitaba un buen meneo entre entradas y salidas. A la puerta picaban André Gomes, la vuelta de Denis, Alcácer o Umtiti, y por eso algunos debían salir, como le pasó a Dani Alves.

El brasileño, que ya sentía Barcelona como su casa, puso rumbo a Turín buscando la fortuna que empezaba a alejarse de aquí por lo que Bartomeu y compañía debían encontrarle un buen sustituto. Lo que no sabían era que ya lo tenían aquí y a coste 0. Sergi Roberto estaba preparado para dar el gran paso y, sin demasiada competencia con Aleix Vidal, fue el elegido para la presente temporada.

"¡Este chico es muy bueno!" es la frase más repetida entre los expertos cuando el 'Indi de Reus' corretea por la banda derecha con la mirada puesta en la llegada al área. Sus centros acostumbran a ser milimétricos, al pie del rematador, y hasta incluso algunos han terminado a portería.

Nacido con estrella

Como pronunció una vez Pep Guardiola, "no se tatúa, no lleva el pelo de color, no sale en las portadas", pero Sergi Roberto ya es una realidad y es que, ante los más grandes, se ha hecho con la ovación del mundo del fútbol.

Como bien lo describe Luis Enrique, su mejor virtud es ser inteligente, sumándose a la calidad física, técnica y táctica que posee el joven.

Sergi Roberto, el 'ojito derecho' de Luis Enrique

Es polivalente, algo fundamental para jugar en el Barcelona y poder disfrutar de oportunidades: durante su paso por el primer equipo se situó en todas las posiciones del centro del campo, cumplió en la delantera y, finalmente, se ha afianzado del lateral derecho. Lo fascinante es que cumple a las mil maravillas allí dónde lo sitúes.

El técnico asturiano, que ya ha catalogado a Sergi Roberto como su 'ojito derecho' no ha bajado los brazos en ningún momento y cuando más parecían torcerse las cosas, su sonrisa y mentalidad le han salvado. El camino es largo, pero el de Reus ya se visualiza terminándolo con méritos y, por supuesto, con la camiseta azulgrana.