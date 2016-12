Anuario VAVEL FC Barcelona 2016: Ivan Rakitic, año más goleador como azulgrana

FOTOMONTAJE: Anxo Rei - VAVEL

Las temporadas de Ivan Rakitic se caracterizan por la regularidad. Un futbolista que mantiene el nivel y siempre cumple en los terrenos de juego. Llegó con Luis Enrique y se ha configurado como pieza clave en el cuadro del asturiano junto a Busquets e Iniesta en el centro del campo. Poco se le puede achacar al croata. Buenos minutos, agrada a la afición y sabe lo que hace.

El '4' es suyo

En el año 2016 Rakitic ha ido demostrando el porqué de su titularidad. Lleva el ritmo azulgrana junto al mago Andrés Iniesta. Además, es un futbolista cuyo juego se haya visto afectado por las lesiones. El croata tiene la suerte de ser un jugador con gran resistencia a las mismas. Por tanto, como pasador o como goleador, Rakitic es insustituible en el once inicial.

Sin embargo, un aspecto que no ha cambiado para el croata son las sustituciones. Suele ser el primer sustituido. En 2016, no ha sido para menos. A pesar de ser un fijo en las alineaciones, Ivan Rakitic no acostumbra a terminar los partidos. No por aguante físico sino por decisión técnica.

Mejor temporada goleadora con el Barcelona

Ivan Rakitic ha sacado a la luz su faceta más goleadora. Actuando de killer o en segunda línea. Sus temporadas más goleadoras se vieron en Sevilla, debido a su posición más cercana al área y por ser el lanzador a balón parado, que propicia buenas oportunidades para agrandar sus cifras goleadoras. Este 2016, el croata ha sumado nueve tantos, uno más que en su primera campaña.

2016 lleno de títulos

Desde su llegada a la Ciudad Condal, Rakitic no ha dejado de acuñar trofeos en su vitrina. Este año no fue para menos. Consiguió en el verano de 2015 la Supercopa de Europa ante el Sevilla y el Mundial de Clubes en diciembre. Una vez finalizada las competiciones cosechó la Liga y Copa del Rey, de nuevo frente al Sevilla. No sería la última vez que se verían las caras Barcelona y los nervionenses. Este verano, dando comienzo a la temporada 16/17, Rakitic consiguió levantar otro título con el Barcelona, esta vez la Supercopa de España, la primera de su carrera, empezando la temporada de la mejor forma.

Rakitic y el Barcelona esperan volver a revalidar estos títulos. 2016 ha sido un gran año para el croata y la entidad culé. La única piedra en su camino fue la eliminación en la Eurocopa en el partido donde al haber quedado como primera de su grupo al ganar a España en la última jornada, Portugal eliminó a los croatas por 0-1 en los octavos de final. Con la vista puesta en la presente campaña, Rakitic, a sus 28 años, quiere seguir agrandado su figura en el barcelona.