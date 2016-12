Anuario VAVEL FC Barcelona 2016: Adriano Correia, último año en Barcelona

Google Plus

Adriano Correia llegó al Barcelona en 2010 y seis años después puso fin a su trayectoria en el conjunto blaugrana. Un ciclo lleno de títulos. Ha sido dirigido por entrenadores como Guardiola, Tito Vilanova, el 'Tata' Martino y Luis Enrique. Este último tenía plena confianza en el carioca. Sin embargo, a sus 32 años ha decidido poner rumbo a Turquía para seguir disfrutando del fútbol en una liga pintoresca.

Su participación se limitó a 19 partidos

La temporada 15/16 es la campaña que menos choques disputó Adriano. Hasta entonces, había acumulado notables cifras para no ser un fijo en las alineaciones. Todo tiene su fin, y esta temporada tan solo disfrutó de 19 partidos. En ella, anotó un gol. Una de las razones por las que salió era la ausencia de continuidad. Su protagonismo se basaba en la Copa del Rey y rotaciones. Quedó relegado a un segundo plano. Jordi Alba rindió a un gran nivel y por ello, Adriano no tenía hueco en el once.

Agradecido por los seis años

Pese a su salida, Adriano se siente feliz y agradecido por el trato que le dieron en Barcelona. Cosechó los mayores títulos posibles y su vitrina se agrandó de forma abismal. Cuando salía al campo, rendía bien y siempre cumplía. 2016 por tanto, es un año conmovedor para el lateral brasileño. Cerró su época en el Barcelona conquistando la Liga y la Copa del Rey y se marchó del conjunto catalán con una sonrisa en la boca.

Ahora le toca aprender de una liga muy diferente a la disputada en España. Un modo de vivir el fútbol muy distinto y donde podrá disfutar de más minutos, compitiendo al máximo nivel. Todavía tiene muchas cosas que decir en este deporte y 2017 puede ser un gran año para él. Seguro que el carioca solo mantiene buenos recuerdos del Barcelona y su afición y viceversa.