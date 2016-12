Luis Enrique: “Hay más hambre que nunca”

Google Plus

Luis Enrique. Foto: Marc González, VAVEL

Sin perder de vista el liderato de la Liga y clasificados para octavos en Liga de Campeones y la Copa del Rey, Luis Enrique hace balance de los resultados obtenidos en 2016 y de la ambición que genera el año que entra. Sin tabúes y con la franqueza que le caracteriza el técnico asturiano habla en exclusiva para Barça TV repasando a la actualidad azulgrana.

Dicen que la cara es el reflejo del alma, y Luis Enrique mostró su versión más afable y distendida en la entrevista para el medio del club. Con un Barça situado a tres puntos del Real Madrid, con un partido menos, la Liga no es un imposible para el míster: “Somos capaces de darle la vuelta a la situación". Y es que según el entrenador azulgrana "los culés nos hemos acostumbrado a ganar", y razón no le falta. El 2016 deja en las vitrinas azulgranas una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, demostrando la supremacía nacional del club azulgrana en estos últimos años. Revalidar el título liguero para Luis Enrique no es un imposible: "Somos los que jugamos mejor, los que tenemos la idea más clara y eso, a lo largo de una temporada, nos tiene que dar rédito".

Optimista y confiado lanza un mensaje a los seguidores azulgranas: "Al culé se le debe decir que hay más hambre que nunca", es por eso que cuenta con "un grupo de jugadores único" para poder conseguirlo. Luis Enrique tripula el barco azulgrana desde hace tres temporadas. Desde su llegada al Barça la temporada 2014/2015 acumula dos Ligas, dos Copas del Rey, una Supercopa de España, una Supercopa de Europa, una Liga de Campeones y un Mundial de Clubes. Preguntando sobre su futuro reconoce que "esta profesión tiene una parte dura" y que debe "valorarlo de cara a próximas temporadas". Sin embargo como ‘culé’ hasta la médula que es no duda en reconocer que está "en el mejor equipo, en el mejor club y con los mejores jugadores".

Tampoco escapó sobre las preguntas a sus jugadores. Sobre Leo Messi no escatimó en elogios, como ya es habitual en él, asegurando que “no habrá nunca otro jugador como él”. Cuestionado siempre sobre sus decisiones entorno a Aleix Vidal el técnico aseguró: "Si sigue demostrando el nivel que tuvo contra el Borussia Mönchengladbach volverá a tener oportunidades" y afirmó sobre el ‘run run’ que generan los medios sobre Paco Alcácer: "hará muchos goles si le damos tranquilidad".