Anuario VAVEL FC Barcelona 2016: Aleix Vidal, sin encontrar su lugar

Fotomontaje VAVEL: Anxo Rei

El tarraconense Aleix Vidal que llegó procedente del Sevilla al conjunto azulgrana hace dos temporadas, no ha conseguido hacerse con un hueco en el once titular del Barcelona. La temporada pasada la pasó a la sombra de Dani Alves lo que en principio era lógico ya que el brasileño había sido titular del club culé durante las últimas temporadas y la llegada de Vidal no presagiaba que le pudiera arrebatar el puesto.

La salida del brasileño a comienzos de temporada al fútbol italiano hacía pensar que Aleix Vidal sería el titular claro para la temporada 2016/2017, sin embargo estas perspectivas se esfumaron desde un principio y Luis Enrique adaptó a un mediocentro como es Sergi Roberto a la banda derecha donde se ha ganado la titularidad en la defensa como sustituto de Dani Alves. Luis Enrique no ha contado prácticamente con el tarraconense durante toda la temporada y en muchos partidos ni siquiera ha sido convocado. A lo largo de los 16 encuentros que se ha disputado de LaLiga el catalán ha jugado solamente 90 minutos de un partido en el que hizo tres recuperaciones, 62 pases y un solo remate a puerta.

FOTO: Laia Cervelló

Jugador suplente que puede tener sus días contados en el club azulgrana y ya se rumorea que podría salir del club en el mercado de invierno aunque el Barcelona no anda sobrado de carrileros por la banda derecha. Aun así Luis Enrique no tiene confianza alguna en el exsevillista que ha pasado de ser un jugador que brillaba por la banda del Sánchez Pijuán a convertirse en un eterno suplente. La afición no le añora y parece difícil que pueda llegar a jugar algún día como titular en el club azulgrana. A pesar de su suplencia y si abandonara la disciplina azulgrana seguro que Aleix Vidal no le faltarían equipos y pronto encontraría un conjunto en el que pueda desarrollar sus cualidades como lateral derecho.