Anuario VAVEL FC Barcelona 2016: Nili, garantía de futuro para el lateral

Fotomontaje: Anxo Rei (VAVEL Españ)

Nili es un defensa lateral del gusto de Luis Enrique que aguarda su oportunidad. Un golpe de mala fortuna por una lesión que se produjo durante un enfrentamiento entre el filial y el Badalona hizo que su primer tren para el primer equipo pasase de largo en noviembre, cuando el técnico quizá hubiese podido contar con el grancanario en ausencia de los titulares del equipo. El defensa fue sustituido por Alex Carbonell en el minuto 36 del primer tiempo debido a un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda.

Ya sabe lo que es jugar en Primera

Nili, al que continuamente se puede ver animando a sus compañeros en los momentos menos buenos, no es de los blandos. El ex de UD Las Palmas, equipo con el que llegó a disputar 317 minutos en Primera División antes de recalar en el Barcelona B, se entrega en cada partido que disputa con el filial en el grupo III de Segunda División B, aprende en cada sesión en la que trabaja con los mejores cuando le llaman del primer equipo, mientras llega su momento.

A Nili le tocó marcar a Neymar cuando se enfrentó al Barcelona con Las Palmas

El isleño, que ya se midió al Barcelona cuando vestía de amarillo, puede actuar de lateral, de extremo o de interior. Nili realizó parte de la pretemporada con el primer equipo, con el que tuvo minutos en dos encuentros amistosos frente al Leicester inglés. Luis Enrique contó con él ya el 25 de octubre, cuando fue titular en la derrota por la mínima ante el Espanyol en la Supercopa de Catalunya (0-1), hasta que hizo su debut oficial en el empate con el Hércules (1-1) en Copa del Rey. El canario fue suplente y jugó 21 minutos en el José Rico Pérez.

Nili fue titular en la Supercopa de Catalunya | Foto: Miguel López - VAVEL

En el filial, con el que ha disputado 829 minutos repartidos en once encuentros, Nili ha demostrado su habilidad para incorporarse al ataque llegando en carrera desde atrás, así como para conectar con los compañeros situados arriba. En septiembre se estrenó como goleador con el Barça B, en la victoria sobre el filial del Villarreal y el pasado 10 de diciembre sufrió su primera expulsión como azulgrana, al ver la segunda cartulina amarilla en el derbi con el filial del Espanyol.

Éste es un camino de aprendizaje con un objetivo en mente: acabar arriba del todo en el Barcelona. Por ello fue que dejó atrás la isla, pasando de jugar en Primera con la UD Las Palmas a hacerlo en la categoría de bronce, porque no hay rosas sin espinas. El premio aguarda para quien no se rinde en su empeño y Nili no va a rendirse, llegó a Can Barça para triunfar.