El reencuentro de Johan Cruyff y Manel Vich

Un pequeño homenaje a dos grandes | Fotomontaje: Carlos Cifuentes (VAVEL).

Todos recuerdan ese oscuro 24 de marzo, cuando tras rechazar una 'jugosa' renovación con el FC Barcelona, Hendrik Johannes Cruyff armaba maletas y se preparaba para reforzar al Equipo del Cielo. La noticia tomó por sorpresa, no solo a los admiradores del conjunto azulgrana, sino al fútbol mundial en general. Todos esperaban que el talentoso volante neerlandés estuviese en la entidad azulgrana, al menos, por un par de décadas más.

Pero así es él. Él decide cuándo llega y cuándo se va de un lugar. Hace mucho que este mundo pasó de moda y se volvió algo monótono. Demasiado monótono. Así son las cosas, Johan Cruyff se aburrió. Pensó que necesitaba emprender una nueva aventura, totalmente desconocida. Sabía que su talento y su fútbol debían ser llevados a un lugar donde jamás habían llegado.

Muchos leerán esta nota y pensarán: "Pero si el viejo ese se retiró hace siglos, ¿cómo se supone que va a jugar en el dichoso 'Equipo del Cielo'"?. Sí, es cierto, llevaba años retirado. Pero lo que nadie sabe es que colgó las botas, no porque ya no le diera el físico, sino porque le surgió una necesidad insoportable de compartir sus conocimientos con los más jóvenes. Y no podía hacerlo siendo jugador, sino técnico.

Johan Cruyff, cuando todavía le interesaba ganar la Copa del Mundo. Foto: La Razón.

Pero no se engañen, el mago nunca perdió su magia. Simplemente se cansó de hacer funciones y decidió dejarle espacio a los más chicos, para que las hicieran ellos. Lo que sí saben todos es que Johan fue (y es) un rebelde de miedo. Cuando lo quería el Madrid, fichó por el Barça. Cuando regresó al Ajax, para retirarse, y la dirigencia lo trató mal, fichó por el máximo rival (el Feyenoord) ¡y salió campeón! Para colmo, se dio el lujo de inventar un estilo de juego, cuando ni siquiera era entrenador. En fin, un loco de atar.

Ni los chinos podrán comprar la magia de Johan Cruyff. Un mes después, llegaba una noticia de otro fichaje 'bomba', para el Equipo del Cielo. Esta vez no era un futbolista, sino algo mejor: un 'speaker'. Pero no uno cualquiera, sino uno de primera categoría. Nada más y nada menos que Manel Vich. El mítico Manel Vich. A diferencia del holandés, éste estaba más que contento. Era un hombre amado por el barcelonismo y había sido el 'emperador' de los micrófonos del Camp Nou durante casi 60 años.

Con su potente voz anunciaba las alineaciones del Barça, cada fin de semana. Cuentan que lo hacía de tal forma, que los aficionados sentían como si él fuese el primer hombre en saberlas, incluso cuando los medios las habían dado horas antes. En el cielo hubo un revuelo tremendo, se iban a encontrar dos mitos. Uno del balón y otro del micrófono.

Manel Vich, saliendo de la sala para encontrarse con Cruyff. Foto: TGSC.

El 'show' sería perfecto, Manel animaría a las gradas antes del pitido del árbitro y Johan lo haría después del mismo. Tal y como en los viejos tiempos. Dicen que cuando terminó la presentación de Manel Vich, en la sala de prensa del cielo, Johan lo estaba esperando en la salida. Cuando se reunieron, se fundieron en un abrazo interminable. Si bien, en vida, no fueron amigos inseparables, después de la muerte sí que lo fueron. Tenían algo que los unía. Al fin y al cabo, Manel Vich nació en marzo y Johan Cruyff murió en marzo; Johan Cruyff nació en abril y Manel Vich murió en abril. Coincidencia no era.

Un mago de verdad, nunca pierde su magia.

Todo estaba listo para armar un equipo invencible, el cual sería dirigido (obviamente) por el incomparable Luis Aragonés. De todas formas, aún quedaba un problema gigantesco: ni Cruyff, ni Aragonés estaban satisfechos con la plantilla. Se reunieron en la oficina central del paraíso, con San Pedro. El holandés dejó las cosas claras: "O me das unos jugadores competitivos, que sepan lo que es tragar barro y que quieran jugar al fútbol. O soy capaz de romper el contrato, resucitar y decirle al mundo que fingí mi muerte".

Cuentan que, en ese momento, Manel se puso de pie junto a él y dijo: "Lo siento, pero si el tulipán se va, también yo". Fue ahí cuando los dirigentes espabilaron y trajeron a 19 refuerzos. Todos venían de un equipo brasileño, así que mal no podían jugar. Llegaron en un avión de primera clase y vestían de verde. A pesar de eso, eran humildes y dispuestos a escuchar; justo como a Aragonés le gusta.

Te extrañaremos mucho, viejo querido. Foto: The Green Soccer Journal.

Desde entonces, el equipo del cielo lleva haciendo una intensa pre-temporada. El proyecto luce tan interesante, que hasta se 'colaron' Garrincha, George Best y Juanito. De todas formas, el nombre no les va servir, ya que con el 'Sabio de Hortaleza' hay que ganarse el lugar. Algunos cuentan que Cruyff está tan demente, que le dijo a Aragonés que quería ser jugador y al mismo tiempo ayudarlo a dirigir. Imaginen lo que será ese equipo.

Seguramente, tendrá un estilo precioso en el que impere el fútbol ofensivo y en el que el balón sea la 'Biblia'. Habría que ver si juegan con la línea de tres, en el fondo, que le encanta a Johannes; o con el 4-1-4-1 que le fue tan útil a Luis. Eso deberán resolverlo ellos. Lo que sí es cierto, es que ningún ser de este planeta será digno de ver a semejante equipo. Por más dinero que pongan las cadenas televisivas. O por más millones que paguen los chinos.

Es triste que ni Vich, ni Cruyff, vuelvan al Camp Nou. Pero, en una entrevista exclusiva, el 'speaker' dijo que estaban analizando la posibilidad de disfrazarse de incógnitos y viajar a Cardiff, en junio, para ver al Barça levantar la sexta Champions. Veremos si el plan prospera.

Nota del autor: el equipo de VAVEL España, le desea felices fiestas a todos los lectores. Ojalá hayan disfrutado de esta pequeña historia, en homenaje a dos referentes del FC Barcelona. Un próspero 2017 para todos.

En memoria de Johan Cruyff (1947-2016) y Manel Vich (1938-2016).