Luis Enrique: "San Mamés apretará como hace en las grandes noches"

Foto: Gerard Franco

Luis Enrique ha comparecido en la sala de prensa ante los medios de comunicación en la previa al partido ante el Athletic. El técnico ha destacado la enorme dificultad del encuentro dada la presión que ejerce el Athletic en la salida de balón. También ha comentado el ambiente hostil que recibirá el Barcelona, como es de costumbre en el feudo rojiblanco.

Elogios hacia Valverde

El asturiano fue cuestionado por el técnico del Athletic al que se deshizo en elogios. "Es un enorme entrenador, uno de los mejores del fútbol español. Me gustan mucho sus ideas y su carácter". Al ser preguntado por el posible futuro de Valverde como azulgrana declaró que "es lógico que se vinculen nombres a los banquillos".

La MSN vuelve mejor

Luis Enrique se mostró optimista con el rendimiento ofrecido por los sudamericanos y destacó "el gran nivel con el que han vuelto. Han realizado su trabajo físico a la perfección y han regresado mejor de lo que finalizaron 2016".

Las rotaciones seguirán

El calendario de los primeros meses del año está muy cargado de partidos y eso, el técnico culé, lo sabe. "Si todo va como esperamos, el cúmulo de partidos entre enero y febrero será muy grande. Necesitamos los recursos de todos los componentes de la plantilla para alcanzar nuestros objetivos".

Sin aclarar la portería

El debate en la portería seguirá hasta el día de mañana. El técnico decidió, como es de costumbre, no adelantar si jugará Masip o Ter Stegen en San Mamés. "No lo suelo hacer y hoy tampoco lo diré. Los jugadores no lo saben todavía. Aún así, tengo decidido hace días el portero que jugará mañana".

Su futuro en el aire

Un periodista preguntó al técnico por las declaraciones de Guardiola donde este aseguró "estar en los últimos años de su carrera". Luis Enrique respondió de manera irónica a la cuestión: "Ya te gustaría que se acercara el final de mi carrera". Así de tajante se mostró el asturiano en su respuesta. Para acabar, añadió que "vivo el presente y quiero disfrutarlo. Lo que tenga que venir en el futuro, vendrá".