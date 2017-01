Resumen Athletic vs Barcelona en Copa del Rey 2017 (2-1)

Google Plus

Actualiza el contenido

El próximo partido de los azulgranas será el domingo (20:45h) en El Madrigal, ante el Villarreal (Jornada 17 de Liga)

Pese a ello, la vuelta en el Camp Nou seguirá abierta para que se decida el equipo clasificado para los cuartos de final.

El Barcelona deja escapar la victoria en la capital vasca en un partido trabado por las decisiones arbitrales.

¡Final en San Mamés! Athletic 2-1 Barcelona (Aduriz, Williams; Messi)

93'| ¡MESSI! Se le escapa al delantero el empate mandando la esférica al palo y Alcácer tampoco anota al rebote (2-1).

92'| Última oportunidad del partido: córner favorable al Barcelona (2-1).

90'| Tres minutos más de añadido en San Mamés (2-1).

89'| Alcácer no llega a rematar el centro de Jordi Alba dentro del área (2-1).

87'| Nuevo cambio de Luis Enrique: Paco Alcácer se suma a la delantera y descansa Umtiti en el banquillo (2-1).

84'| ¡Gorka! Luis Suárez buscaba sorprender a Iraizoz por encima cuando el guardameta estaba avanzado (2-1).

82'| Último cambio de los locales: Williams deja su sitio a Elustondo (2-1).

80'| Amarilla para Iturraspe, que hacía caer a Neymar, y también es expulsado. Se queda con nueve el Athletic (2-1).

78'| ¡MESSI! Se le hace de noche al argentino buscando el espacio para rematar cuando tenía una acción muy clara dentro del área (2-1).

77'| Valverde hace su segundo cambio intentando reorganizar al equipo: se retira Aduriz, ovacionado, y entra Eraso (2-1).

73'| Nueva trajeta amarilla para Raúl García y el jugador es expulsado. Había hecho caer a Neymar tras un saque de banda (2-1)

70'| Mueve fichas Luis Enrique: André Gomes sustituye a Rakitic (2-1)

70'| Muniain llega muy bien desde atrás para evitar el remate de Luis Suárez, que recibía de Neymar (2-1)

68'| Primer cambio de Valverde: se marcha Saborit y entra Iker Muniain (2-1).

67'| Gran acción defensiva de Rakitic para evitar el tercero del Athletic desde las botas de Aduriz (2-1).

64'| ¡Córner! Gorka manda a la esquina el potente disparo de Neymar desde el balcón del área, cuando el balón entraba a portería (2-1).

63'| Ter Stegen detiene sin dificultades un disparo bombado de Aduriz (2-1).

62'| Falta muy clara de San José a Sergi Roberto, que no señala el colegiado. Además, Raúl García se duele en el suelo (2-1).

54'| Amarilla para Raúl García que hacía caer a Iniesta (2-1)

53'| Cartulina amarilla para Iturraspe (2-1)

51'| ¡GOOOOOOOOOOL de MESSI! El argentino anota el primero de falta directa pese a las protestas de Iraizoz, que recriminaba que la esférica no había entrado en la portería (2-1).

51'| Falta de Raúl García sobre Neymar cerca del vértice izquierdo del área de Iraizoz (2-0).

50'| Bien Ter Stegen saliendo a presionar a Aduriz para recuperar la esférica (2-0).

47'| Umtiti se tira al suelo para detener, correctamente, la acción ofensiva de Aduriz (2-0).

46'| ¡Arranca la segunda parte (2-0)

Aun así, quedan 45 minutos de fútbol en Bilbao para intentar sacar un resultado contundente de cara a la vuelta de la eliminatoria.

Las malas decisiones arbitrales, en la no-expulsión de Aduriz y el penal no señalado a Neymar han hecho desviar la mirada del encuentro

Pese a que el Barcelona estaba jugando bien, el Athletic ha puesto la directa debido a dos pérdidas de balón de Iniesta que han generado peligrosos contraataques.

¡Descanso en San Mamés! Athletic Club 2-0 Barcelona (Aduriz, Williams)

45 +2'| Cartulina amarilla para Busquets, por protestar (2-0).

45 +1'| Cartulinas amarillas para Iniesta y Jordi Alba por las protestas insistentes (2-0).

45'| Fernández Borbalán no señala el penal favorable al Barcelona y los jugadores azulgranas se comen al colegiado. Acción muy desafortunada del árbitro (2-0)

45'| Se añaden 3 minutos más al primer tiempo (2-0)

43'| ¡NEYMAR! El brasileño remataba desde la línea de gol por la izquierda pero lo evitó bien Iraizoz (2-0)

43'| Jordi Alba estaba solo por la izquierda y, al ponerla al área, topó con Laporte (2-0).

39'| Amonestaciones amarillas para Aduriz y Umtiti, que se encaraban tras la acción anterior (2-0).

36'| Umtiti recibe con urgencia las asistencias médicas dentro de la portería de Ter Stegen, donde ha caído tras el córner anterior tras una agresión de Aduriz que no ha señalado el colegiado (2-0).

32'| Fuera de juego de Jordi Alba, que revolucionaba el lateral izquierdo (2-0).

28'| ¡GOL de Williams! El jugador bilbaíno remata a placer dejando a Ter Stegen sin opciones. Problemas en Can Barça (2-0).

25'| ¡GOL de Aduriz! Rápido contraataque del Athletic y Raúl García, desde la línea de gol, asiste al goleador (1-0).

19'| ¡PIQUÉ! El central ha intentado el remate de cabeza para subir el primero al marcador pero queda tendido en el suelo doliéndose en el costado tras chocar con Iraizoz (0-0).

17'| Dura falta de Aduriz sobre Piqué que no protesta ni el jugador (0-0).

13'| ¡GORKA! Muy buen centro de Sergi Roberto por la derecha pero el guardameta se adelantó al remate de Luis Suárez (0-0).

11'| ¡Messi! Jordi Alba se desmarcaba por la izquierda para recibir de Messi y el argentino, que volvía con el balón, manda fuera la ocasión (0-0).

6'| Conducción y cambio de ritmo de Neymar, que generaba una superioridad, pero terminó perdiendo la esférica Rakitic (0-0).

4'| Buena acción del Athletic, que mediante San José y Aduriz buscaban batir a Ter Stegen (0-0).

1'| El remate de San José, de cabeza, se desvía de la portería de Ter Stegen. Primeras acciones para los locales (0-0).

0'| ¡Arranca el encuentro! Athletic 0-0 Barcelona

21:13h ¡Saltan los 22 protagonistas al césped bilbaíno! Gorka Iraizoz y Andrés Iniesta son los capitanes del encuentro

20:19h XI del Athletic: Iraizoz; Bóveda, Etxeita, Laporte, Balenziaga; San José, Iturraspe, Raúl García, Williams, Saborit; Aduriz.

20:16h XI del Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Neymar, Messi y Luis Suárez.

13:12h Luis Enrique deja en Barcelona a Aleix Vidal, Denis Suárez y Mathieu por decisión técnica además de Cillessen, que sigue lesionado. El central francés ha recibido el alta médica este miércoles.

13:10h Convocatoria del FC Barcelona: Ter Stegen, Masip, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Arda Turan, Iniesta, Luis Suárez, Messi, Neymar, Rafinha, Mascherano, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes y Umtiti.

Toda la información del encuentro con la previa del partido Athletic Club vs Barcelona.

El último encuentro entre ambos equipos fue en la segunda jornada de liga donde los azulgranas vencieron por la mínima gracias al solitario gol de Rakitic (0-1).

Fernández Borbalán | Foto: VAVEL

Fernández Borbalán ha sido el colegiado designado para el encuentro en Bilbao. En esta competición, ha arbitrado en 6 ocasiones al Barcelona con pleno de victorias para los culés. Menos suerte han tenido los bilbaínos, que en 6 encuentros sólo han conseguido 1 victoria y 5 derrotas.

San Mamés | Foto: Ricardo Larreina - VAVEL

El ecuentro tendrá lugar en el Estadio de San Mamés, inaugurado el pasado 2013 y con una capacidad para 40.000 espectadores.

De Marcos: "Para ser campeones tenemos la obligación de eliminar al Barça"

Por su parte, el Barcelona llega tras una buena dinámica en Liga, una abundante victoria en Copa y a sabiendas que, al regreso de la Champions, le esperará el Paris Saint Germain en unos octavos de alto voltaje.

El Athletic llega al encuentro con el resquemor de la eliminación en cuartos en la edición anterior de la Copa del Rey por el Barcelona, que se acabó proclamando campeón.

Jordi Masip | Foto: Laia Cervelló - VAVEL

Atentos a Masip que, con la baja de Cillessen en la portería, podría debutar en la competición si Luis Enrique le premia por delante de Ter Stegen.

De Marcos | Foto: Íñigo Larreina

Atentos a De Marcos, que parece estar muy cerca de recibir el alta médica y que, quizás, podría reaparecer ante el Barcelona.

Luis Enrique en rueda de prensa | Foto: Miguel López - VAVEL

Luis Enrique: "Será una eliminatoria difícil contra un equipo histórico de la Copa del Rey como es el Athletic Club"

Ernesto Valverde en rueda de prensa | Foto: Ricardo Larreina - VAVEL

Ernesto Valverde: "No podemos andar con medias tintas, si les buscamos que sea de verdad o si no, meternos atrás. No hay que dejarles jugar"

Además, son los dos equipos que más títulos de Copa del Rey acumulan. Los de la Ciudad Condal encabezan la clasificación con 28 trofeos y les sigue el Athletic, con 23.

En Copa del Rey, ambos conjuntos se han medido un total de 39 veces con un balance de 11 victorias vascas, 6 empates y 22 triunfos para los culés. Además, los azulgranas han anotado 65 goles mientras que el Athletic, 47.

FC Barcelona 2016/2017 | Foto: Alex Gallardo - VAVEL

El último encuentro que disputaron los de Luis Enrique fue la 'vuelta' de dieciseisvos de final ante el Hércules en el Camp Nou donde, un baño de goles y el 7-0 definitivo, depsidieron a la afición hasta pasadas fiestas.

El Barcelona viaja a Bilbao ocupando la segunda plaza de la clasificación liguera con 34 puntos y un balance de 10 victorias, 4 empates y 2 derrotas habiendo anotado 41 goles por los 16 encajados.

Athletic Club de Bilbao | Foto: UGS Visión

El último encuentro de los de Valverde fue la 'vuelta' de los dieciseisavos de final ante el Racing Santander donde, haciendo gala de su talento arrollaron 3-0 a los cántabros

El Athletic es séptimo en la clasificación liguera con 26 puntos acumulando 8 victorias, 2 empates y 6 derrotas con un balance de 22 goles a favor y 19 en contra.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Athletic de Bilbao vs Barcelona en vivo, perteneciente a la ida de los octavos de final de Copa del Rey. El encuentro tendrá lugar en el Estadio de San Mamés a partir de las 21:15 horas.