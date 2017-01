La cuesta de enero del Barça

Google Plus

Messi y Neymar Jr ante el Alavés | Foto: Alex Gallardo, VAVEL

Un campeón se forja a base de trabajo duro, constancia y perseverancia. Para poder aspirar de nuevo a ocupar el trono de campeón el club azulgrana deberá demostrar en un mes de enero difícil que su candidatura no es sólo cuestión de leyenda. Esta noche ante el Athletic Club en San Mamés (21.15h) el Barça arranca un 2017 dónde cuenta con opciones para poder ganarlo todo. La primera piedra en un calendario fraguado de partidos consistirá en ser capaces de domar a unos leones com hambre de Copa. Los bilbaínos, pese a alzarse con el honorable segundo puesto en cuanto a palmarés de Copa, no levantan el trofeo desde la temporada 1983/1984 precisamente contra los azulgranas en el Santiago Bernabéu.

En la catedral del fútbol el FC Barcelona deberá dar un paso en firme para sobrepasar la ida en estos octavos de final de la Copa del Rey frente a un rival de envergadura que intentará repetir la hazaña de la Supercopa de España en 2015. Sin tiempo para descansar y casi recién aterrizados de Bilbao el Barça volverá a hacer las maletas para viajar hasta el Madrigal (domingo 8 de enero, 20.45h) dónde le esperará el Villarreal CF. Con el ‘chip’ en modo Liga los azulgranas se medirán al cuarto clasificado de la competición en busca de no perder la estela del líder.

Otros tres días después (11 de enero, 21.15h) el equipo de Luis Enrique intentará cerciorar su pase a cuartos de Copa ante el Athletic en el Camp Nou y cerrará la semana de nuevo en casa recibiendo a la UD Las Palmas (14 de enero, 16.15h), equipo revelación de Primera bajo la batuta del experimentado Quique Setién. Si el Barça supera al Athletic en los octavos jugaría los hipotéticos cuartos de final de Copa la semana siguiente de recibir al equipo canario (18/19 de enero) y disfrutando de la vuelta una semana después (25/26 de enero).

El encuentro que si jugará con toda seguridad y sin hipótesis en el aire será ante el SD Eibar en Ipurua (22 de enero, 20.45h) en el partido que cerrará la primera vuelta del campeonato liguero para los azulgranas. Y si el mes de enero despegaba con visita a domicilio también terminará de la misma manera. Frente al Real Betis Balompié en el Benito Villamarín (29 de enero, 12.00h) los ‘culés’ iniciarán la segunda vuelta pocos días después de jugar la hipotética vuelta de los cuartos de final de la Copa. Un total de cuatro partidos a domicilio (que podrían ser cinco) y dos en la Ciudad Condal (que podrían ser tres), seis partidos que podrían llegar a ser ocho. Un mes de enero de locura que deberá superar con solidez y firmeza para presentar sin titubeos su candidatura al trono.