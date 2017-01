Con la mente puesta en Villarreal

Google Plus

Entrenamiento FC Barcelona. Foto: Gerard Franco, VAVEL

No hay tiempo que perder. Pese a la dolorosa derrota en San Mamés a manos del Athletic Club, el Barça se ha entrenado esta mañana en el campo Tito Vilanova de la Ciutat Deportiva Joan Gamper para preparar el próximo partido contra el Villarreal CF. Pese a que los azulgranas no lograron imponer su ley en Bilbao la eliminatoria queda abierta y será el Camp Nou el que dicte sentencia el próximo miércoles (21.15h). Sin embargo los de Luis Enrique no tendrán tiempo de lamerse sus heridas ya que el domingo visitan el Madrigal (20.45h) en otro complicado encuentro a domicilio.

Como es habitual después de cada partido, los jugadores titulares han hecho trabajo específico de recuperación tras los intensos 90 minutos vividos en San Mamés. En el entrenamiento matutino Luis Enrique ha podido contar con Sergi Puig, guardameta del juvenil, mientras que Jasper Cillessen, lesionado del sóleo de la pierna izquierda, ha trabajado sobre el verde siguiendo las pautas marcadas en el proceso de recuperación. La anécdota del día ha corrido a cargo de Denis Suárez, que ha celebrado su primer aniversario como azulgrana recibiendo las felicitaciones y bromas de todos sus compañeros.

Sin tiempo para lamentarse tras el tropiezo en tierras vascas el equipo azulgrana deberá mantener intacto su orgullo para seguir creyendo en sus aspiraciones para ganarlo todo. El primer escollo pasa ahora por asaltar el fortín amarillo en Villarreal y sumar los tres puntos que le permitan no descolgarse de la lucha por el liderazgo, ahora en manos del Real Madrid con un partido menos debido a la disputa del Mundial de Clubes en Japón. El submarino amarillo situado cuarto en la tabla y a sólo cinco puntos de los ‘culés’ no dudará en intentar ahondar más en la herida azulgrana y acercarse un poco más a lo alto de la clasificación.