Samuel Umtiti: "Estoy en el equipo más exigente del mundo"

Fotografía: Joan Cros | Getty Images

Después de haber sido uno de los protagonistas en el partido copero de San Mamés, Samuel Umtiti ha concedido una entrevista a la web oficial del Barcelona. El central internacional galo ha analizado sus primeros seis meses como jugador blaugrana y pese a que los de Luis Enrique llegan al mes de enero con algunas dudas, Umtiti ha mostrado su lado más optimista.

"He venido al mejor club del mundo y estoy con los mejores jugadores", reconocía el defensa francés. "Es el equipo con mayor exigencia, justo lo que buscaba para poder ganar títulos". Además, el jugador reconoció que la relación con sus compañeros es la mejor que podía soñar: "Es excepcional, al igual que con el resto del club".

Una posición tan disputada y con sólo dos vacantes en el once como es el la de defensa central, Umtiti no ha dudado en decir que se siente totalmente preparado para ser un habitual en la zaga junto a Gerard Piqué: "Estoy completamente adaptado a la dinámica del equipo", reconocía el central.

"Días después de firmar el contrato me costaba asimilar lo que me estaba pasando" Ya en el terreno más personal, el jugador ha recordado sus primeros pasos como blaugrana, cuando firmó el contrato con la entidad catalana: "Ha sido uno de los mejores momentos de mi vida. Fue como un sueño poder llegar al Camp Nou y firmar el contrato. Días después, aún me costaba asimilar todo lo que estaba pasando", contaba Umtiti.

Tras la derrota por la mínima en San Mamés ante Athletic, Umtiti y el Barça preparan ya la cita decisiva que supone viajar a El Madrigal para enfrentarse al Villarreal. Tras su notable partido en Bilbao, muchas son las voces las que afirman que el francés volverá a acompañar a Piqué en el centro de la zaga. Luis Enrique como siempre tendrá la última palabra.