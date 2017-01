Luis Enrique: "Si mis jugadores consiguen estar a ese nivel de actitud, se conseguirán cosas"

FOTO: Gerard Franco

Luis Enrique respondió en rueda de prensa a los periodistas de cara al partido del próximo domingo en el Madrigal ante el Villarreal CF. De nuevo Luis Enrique tuvo que lidiar con el sector de periodistas de la capital y sus insistentes preguntas sobre su renovación y la derrota en San Mamés.

Cauto con el rival

Sobre la importancia de estar acertados en ataque para poder ganar al rival Luis Enrique afirmó que: "Afrontamos el partido ante el Villarreal sabiendo el nivel del equipo a lo largo de la temporada, es el que menos goles ha encajado, son capaces de hacer muy buen juego y ser rocosos generando peligro, gran trabajo de Fran Escribá.

"Necesitaremos de una gran noche para llevarnos los tres puntos"

Al ser preguntado por un posible cambio de planteamiento tras la derrota, el entrenador asturiano aseguró que: "No, a excepción del resultado todo fue bien, con matices pero hicimos buenas ocasiones y como ya dije merecimos al menos el empate".

Como clave para el partido, Luis Enrique no quiso concretar explicando que: "Ellos quieren el balón, como nosotros, cuando presionamos es complicado dar mas de cinco pases, necesitamos buena presión y ser fiables en la circulación del balón, va a ser un partido muy complicado, al final del partido se podrá ver cual es la clave".

Posibles sanciones

Uno de los asuntos candentes tras el choque en Bilbao es la posibilidad de que el TAD entrara de oficio con la agresión de Aduriz y las declaraciones post-partido de Gerard Piqué. Se formuló una pregunta sobre si sería lógico sancionar a Piqué y no a Aduriz a lo que Luis Enrique contestó que: "No tengo nada que opinar de esto, estoy a favor de todo lo que beneficie al trío arbitral, el espectáculo en el fútbol y todo lo que ayude al futbolista, el resto de cosas prefiero no valorarlas. No tengo mucho mas que decir, todavía no ha ocurrido".

Ante la posibilidad de que los jugadores estuvieran enfadados tras la actuación arbitral y encararan así con mas ganas el choque de mañana, el míster aseguró que: "Está olvidado, en la segunda parte dieron una lección de como se ha de comportar un futbolista controlando todos los aspectos del juego incluso cuando no se consiguen las cosas que uno merece. He visto mejor que nunca al equipo, todas las situaciones de juego y de actitud de todos los jugadores, aun cuando las cosas no salen como uno desea, si mis jugadores consiguen estar a ese nivel de actitud se conseguirán cosas".

En cuanto a la actuación arbitral en San Mamés Luis Enrique tiró balones fuera reafirmando que: "Me he mantenido cauto con el tema arbitral, es una profesión dificilísima y tener que decidir en décimas de segundo es muy difícil, los profesionales ya contamos con que en este país se da la vuelta a todo".

Partido decisivo

Al presentarse este desplazamiento como el mas complicado de la temporada, el entrenador azulgrana disintió afirmando que: "Nunca se sabe, luego resulta que es la mas fácil a priori es uno de los mejores rivales, lo esta haciendo muy bien, no lo podemos saber".

Sobre sí al equipo le queda margen de error, Luis Enrique con seguridad contesto que: "Seguro, ningún equipo ganará todos los partidos de liga, no estamos en la posición que deseamos pero estamos obligados a ganar. Los jugadores son conscientes de la responsabilidad de ganar los primeros partidos de 2017".

Otra vez, su renovación

La insistencia de un sector de la prensa con su renovación provocaron que Luis Enrique volviera a ser breve y conciso asegurando que: "Tienes toda la razón, no voy a hablar sobre la renovación".

La falta de gol de Neymar en los últimos 10 partidos no preocupa al entrenador azulgrana ya que aseguró que: "Lo veo muy bien, tiene madurez y experiencia para superar situaciones de estrés y presión, le veo muy bien, hay que mirar el aspecto positivo de las cosas, en su rendimiento hay mas aspectos positivos que negativos".

Insistencia innecesaria

Los medios originarios de la capital española insistieron en crear dudas preguntando por la diferencia de seis puntos y la derrota en San Mamés a lo que Luis Enrique respondió que: "Hay nivel óptimo para jugar, es el que tenemos, por mentalidad calidad y ambición por ganar".

De nuevo,otro periodista, aseguró indirectamente que al Barça de Luis Enrique no le sienta bien el parón navideño ya que no ha conseguido ganar en los primeros partidos del año, a lo que Luis Enrique elegantemente contesto que: "Mira los títulos de los dos primeros años del Barça de Luis Enrique y te saldrá el resultado del tercero".