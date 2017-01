El Barça se deja media Liga en territorio amarillo

Google Plus

Era el partido correspondiente a la jornada número 17 de La Liga y uno de los más emocionantes del campeonato. Villarreal y FC Barcelona se han visto las caras en muchas ocasiones y ambos saben lo que es ganar y perder frente al otro. Las estadísticas favorecían claramente al Barcelona pero en territorio de El Submarino Amarillo a los culés siempre les ha costado triunfar. De hecho, el último encuentro entre ambos equipos en el ya antiguo Madrigal, recién bautizado Estadio de la Cerámica, acabó en empate a dos.

Llegaba el Barcelona con más urgencia para ganar que su rival. Con seis puntos separándolo de su eterno rival y actual líder de la clasificación, el Real Madrid, los blaugranas necesitaban ganar al Villareal para seguir vivos en la lucha por La Liga. El conjunto groguet, por su parte, llegaba al encuentro ocupando el quinto puesto de la tabla. Aun con la exigencia del partido, Luis Enrique decidió variar su once de gala dando la sorpresa de la inclusión de Digne y André Gomes en la plantilla titular. Por su parte, Fran Escribá podría contar con todos sus habituales.

Dominio blaugrana

El colegiado Iglesias Villanueva dio el pistoletazo de salida al duelo de titanes y el inicio de partido no decepcionó. Con su característica intensidad, ambos equipos salieron al terreno de juego con la idea clara de encarar portería. El Villarreal empezó muy enchufado presionando para robar el balón y los culés, por su parte, intentaban sobar el esférico para realizar jugadas elaboradas que acercaran a los delanteros a puerta. La más clara de la primera mitad llegaría para el Submarino Amarillo en el minuto 9, cuando tras una gran jugada Costa centraba para Dos Santos y este, que llegaba en carrera, mandaba el balón arriba por poco.

Finalmente el Barça consiguió instaurar su ley en el campo y el dominio culé se hizo indiscutible. Con Iniesta como guía, el equipo blaugrana consiguió mantener la posesión del balón y empezar a generar ocasiones de peligro. Sin embargo, el Villarreal no bajó los brazos y esperando a la contra consiguió llegadas esporádicas al área rival que a punto estuvieron de convertirse en gol en más de una ocasión. La última oportunidad del primer tiempo la tenía el Barça por medio de Luis Suárez, que disparó muy duro desde la frontal cuando llegaba en carrera en el 44. Asenjo, bien colocado, no tuvo problemas para blocar y sin suerte para ninguno de los dos equipos, el marcador no se movería en la primera mitad.

Un Barça a la desesperada

Salió el Barça después del descanso con mucha intensidad buscando el gol. Quizá demasiada. Los culés fueron con todo a encarar la portería rival y una pérdida de balón en campo groguet propició el primer y único tanto del Submarino Amarillo. El Villarreal salió con fuerza en una contra frenética que acabó con Trigueros asistiendo a Sansone, que en el 50 disparó con más precisión que fuerza y mandó el balón al fondo de la portería colocándolo lo más lejos que pudo de Ter Stegen, que no pudo evitar el tanto.

El gol aumentó la urgencia del Barcelona, que veía como se dejaba media Liga en esta derrota. El Villarreal se cerró en campo propio dispuesto a aguantar las arremetidas de los culés, que no pararon de buscar puerta una y otra vez. Sin embargo, la muralla defensiva del Submarino Amarillo desbarataba todas las oportunidades blaugranas. El dominio fue claro por parte del Barça, pero la suerte no parecía querer sonreírle a los culés.

Empate que sabe a derrota

Luis Enrique intentó refrescar el once dando entrada a Denis Suárez y a Arda Turan y el Barça continuó con su incansable acoso al área amarilla. El empate podría haber llegado en el 72 con un claro penalti cometido por Bruno, que tapaba con la mano un disparo de Messi. El colegiado no pitó y segundos después era el palo de la portería amarilla el que rechazaba un excelente chute del crack argentino. Los caprichos del destino quisieron que en el 80 de nuevo Bruno diera con la mano en el balón dentro del área y de nuevo Iglesias Villanueva pasara por alto la pena máxima, de manera que el choque continuó como si nada hubiera pasado.

El Submarino se mantenía firme en defensa y repelía todas las opciones que generaban los culés. Así, el empate tuvo que esperar a llegar en una jugada a balón parado. Ya en el 90 Castillejo cometía una clara falta en la frontal del área. Justo desde donde a Messi más le gusta disparar, y el argentino no falló. Leo mandó el balón a la escuadra de la portería de Asenjo con un excelente disparo. Imposible para el meta amarillo.

Sin embargo, el Barça necesitaba ganar para no descolgarse de la lucha por La Liga, y no lo consiguió. Los cuatro minutos de añadido no fueron suficientes para la remontada. Con la única sorpresa de la expulsión de Costa por doble amarilla y sin tiempo para más, los jugadores se marcharon a los vestuarios.

El empate supone un gran golpe para el equipo blaugrana, al que no le sirve el punto logrado. Con este resultado el Barça se pone a cinco puntos del Real Madrid, que además cuenta con un partido menos, y baja al tercer puesto de la clasificación, con el Sevilla pasándole por delante. Unas tablas que le ponen aún más cuesta arriba la Liga a los culés, que ven como el campeonato se les escapa después de este empate con sabor a derrota.