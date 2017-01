Luis Enrique: "Hemos merecido los tres puntos"

Luis Enrique responde a los medios // Fotografía: Gerard Franco (VAVEL)

El FC Barcelona no lograba arrancar más que un punto del recientemente bautizado Estadio de la Cerámica y el empate le pone las cosas muy difíciles para conseguir conquistar la Liga de este año. Luis Enrique, consciente de lo que supone la pérdida de puntos, se ha mostrado descontento en rueda de prensa. Sin embargo, asegura que está satisfecho con el juego del equipo culé. “Necesitábamos los tres puntos y nos los hemos merecido. Hemos hecho un partido muy completo creando muchas oportunidades. No tengo ningún reproche para mis jugadores”, declaraba el técnico blaugrana.

"Ya no depende de nosotros" El empate deja al Barça a cinco puntos del Real Madrid y habiendo jugado un partido más que su rival, de manera que si los blancos ganaran el encuentro que les falta, la diferencia podría ser ya de ocho puntos. Luis Enrique se ha mostrado realista ante la situación y anima al equipo a levantar cabeza. “No estamos en una buena dinámica. No depende de nosotros pero todavía tenemos opciones. Hay que ser más fuertes y no tengo duda de que vamos a serlo”, aseguraba el asturiano. Por otro lado, la actuación del árbitro Iglesias Villanueva ha sido muy cuestionada. El gallego no pitó dos manos de Bruno en el área que habrían supuesto dos penaltis para el Barça. En este tema, Luis Enrique se ha mostrado hermético: “No estoy aquí para hablar de los árbitros. Hay que ser mucho mejor que el rival. No tengo nada que decir”.

Por último, el técnico culé ha sido preguntado por la sorprendente exclusión de la convocatoria del mediocentro Ivan Rakitic, habitual en el once del Barça. Luis Enrique optó por incluir a André Gomes en la plantilla titular y no tardaron en surgir rumores que relacionaban esta no presencia del croata en el partido con una posible marcha del centrocampista al Manchester City. Luis Enrique, en este tema, ha sido contundente. “Mi trabajo es hacer alineaciones y convocatorias. Lo que se ha publicado no tiene nada que ver”.

Tras este empate al Barça le tocará esperar al error de sus rivales y, sobretodo, no volver a fallar para no terminar de descolgarse de la pelea por La Liga.