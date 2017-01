Los jugadores del Barça no viajarán a la Gala de la FIFA

Luis Suárez y Leo Messi en el entrenamiento. Foto: Gerard Franco, VAVEL

El FC Barcelona ha lanzado un comunicado en la mañana del lunes para confirmar que ningún jugador del Barça pondrá rumbo a Zúrich (Suiza) en el día de hoy para asistir a la entrega de los premios ‘The Best’ que organiza la FIFA por primera vez tras su separación con France Football.

La Gala The Best FIFA Awards no estará representada por jugadores azulgranas. Así lo han decidido desde el club catalán y será el presidente Josep Maria Bartomeu el que encabece la expedición ‘culé’. No viajará solo, junto con el máximo mandatario del club volarán el vicepresidente Jordi Mestre, el directivo Silvio Elías, el CEO Óscar Grau, Albert Soler como director de Deportes Profesionales, el secretario técnico del primer equipo Robert Fernández y Raúl Sanllehí, director de fútbol.

Las razones que ha facilitado el club para justificar la ausencia de los jugadores del Barça son la proximidad del evento de este lunes con el decisivo encuentro del próximo miércoles contra el Athletic Club de Bilbao en el que los azulgranas se juegan su presencia en la Copa del Rey tras el tropiezo de la ida en San Mamés (2-1). Sin embargo desde el club agradecen tanto a la FIFA como a su presidente, Gianni Infantino, las facilidades mostradas para poder asistir a la gala de este lunes, y termina el comunicado expresando su reconocimiento público y apoyo a estos galardones de la FIFA.

Gerard Piqué, Leo Messi, Andrés Iniesta y Luis Suárez estaban incluidos en el FIFPro de dicha organización, y además el delantero argentino se disputa con Cristiano Ronaldo (Real Madrid) y Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) el premio ‘The Best’, galardón que entrega por primera vez la FIFA tras su divorcio con el rotativo francés por el Balón de Oro. La FIFA recupera así este galardón individual conocido con anterioridad como FIFA World Player.