El Barça, ausente en la gala 'The Best' pero presente en los premios

Fotografía: FIFA

El FC Barcelona ha sido uno de los grandes protagonistas en la gala de los premios 'The Best' que otorga la FIFA. La máxima organización del fútbol mundial ha celebrado en Zúrich la primera edición de estos galardones desde que se separara formalmente del Balón de Oro de France Football pero los protagonistas han sido prácticamente los mismos.

La gran polémica se ha levantado con la decisión de los jugadores del equipo azulgrana de no acudir a la gala en tierras suizas. El club no tardó en lanzar un comunicado, justificando que el Barça tiene un importante compromiso copero este miércoles ante el Athletic Club. Desde cierto sector de la prensa se ha alegado a una conjura de los jugadores y han salido a la luz motivos más oscuro. Sea como sea, el espectador no pudo ver a ningún futbolista azulgrana en la gala.

Aún así, el Barcelona fue uno de los grandes premiados de la noche. Pese a que el premio 'The Best' al mejor jugador del año fue para Cristiano Ronaldo, Leo Messi se llevó el segundo puesto. A diferencia de las votaciones para el Balón de Oro, la distancia en número de votos entre el jugador portugués y el argentino ha sido mucho más corta. De hecho, el diez azulgrana superó al delantero del Real Madrid en la votación efectuada por los internautas de la FIFA, ponderado con un 25% del voto total.

Hasta cuatro jugadores del Barcelona conforman el once ideal del año Pero es el once ideal del año donde el Barça ha conseguido su mayor presencia. Hasta cuatro jugadores del equipo catalán forman la alineación de los sueños de este ya terminado 2016. Gerard Piqué en la defensa, Andrés Iniesta en el centro del campo y Leo Messi y Luis Suárez en la delantera fueron la gran representación blaugrana. No hay que olvidar tampoco la figura de Dani Alves, que pese a jugar a día de hoy en la Juventus, estuvo toda la pasada campaña en la ciudad condal. Este once tampoco ha estado exento de polémica, ya que Antoine Griezmann, nominado al mejor jugador del año, no ha aparecido.

Pese a la ausencia de jugadores del Barcelona, la comitiva del club azulgrana ha sido bastante extensa, formada por casi toda la cúpula directiva. Con Josep Maria Bartomeu y Jordi Maestre a la cabeza, otros pilares en los despachos del Barça como Silvio Elías, Óscar Grau, Albert Soler, Robert Fernández y Raúl Sanllehí también acudieron a la gala de Zúrich.