Previa FC Barcelona – Athletic Club: obligados a remontar

Intensa y aguerrida primera parte de la eliminatoria vivida en San Mamés que traslada el desenlace final a la Ciudad Condal. Es la hora. El sueño de volver a ocupar el trono en la Copa para el Athletic queda un poco más cerca después de la machada a los azulgranas en la Catedral. 33 años sin levantar la Copa del Rey se asemejan demasiados para quién presume de seguir la estela del FC Barcelona en la competición del KO, digno poseedor de 23 títulos que relucen con orgullo en las vitrinas bilbaínas. Sólo los azulgranas con 28 en su haber han ganado más. Es por ello que el rey de copas intentará dar el golpe sobre el césped para mantenerse vivo en la que es, sin ninguna duda, su competición.

Se resiste la victoria para los azulgranas. El buen final de año para los de Luis Enrique ensombrece el mal arranque de año en cuanto a resultados. Pese a merecer mucho más en los dos primeros partidos de este 2017 (Athletic y Villarreal CF) lo cierto es que festejar un triunfo le está costando al club catalán. Una derrota y un empate señalan el inicio del calendario culé marcado por su traspié en la Copa y el relevo a la tercera plaza en la Liga superado por el Sevilla FC y vislumbrando un poco más lejos el liderato de la tabla a manos del eterno rival.

En cambio al Athletic la alegría le duró muy poco. El empacho de la hazaña conseguida tras derrotar a los azulgranas en la Copa tuvo su consecuencia contra el Alavés. El derbi vasco dejó a un gran Alavés y a un mal Athletic, que dejó escapar el tren europeo. A los albiazules solo les frenó el poste en un empate a cero en el que merecieron mucho más. Asentados en solitario en la séptima plaza acechan de cerca el puesto que les garantice volver a repetir el sueño de Europa, sólo a dos puntos de distancia. Sobreponerse al Barça en la eliminatoria permitiría a los de Ernesto Valverde acercarse al anhelo de acariciar un nuevo título.

Orgullo herido

No todo es la voluntad del fútbol. Desde Can Barça desconfían de las casualidades impregnadas en los dos últimos arbitrajes recibidos y con el orgullo herido buscarán remontar una eliminatoria que se mantiene viva gracias al de siempre, Leo Messi. El gol ancestral de libre directo del argentino da alas a los azulgranas que se muestran confiados para la machada en su feudo. Liderados por el rosarino y respaldados con el aliento de casi 100.000 fieles buscarán vencer a unos leones que juegan con la ventaja del luminoso.

Una auténtica batalla en la que solo once privilegiados vivirán desde su inicio. La portería azulgrana vuelve a estar en jaque. Jasper Cillessen vuelve a entrenarse con sus compañeros y parece estar a punto para la cita. Aún sin el alta médica habrá que esperar hasta el mismo día de partido para comprobar si entra en la convocatoria o si finalmente es Ter Stegen el que cubre la meta azulgrana como ya ocurría en San Mamés. La única duda que se presume en el once es la de Ivan Rakitic. El croata quedó fuera de la convocatoria ante el Villarreal con la sombra del castigo merodeando en su figura tras el encuentro de ida en Bilbao. André Gomes o Denis Suárez cotizan al alza por pelearle el sitio al ‘4’ del Barça mientras que en la zaga defensiva apuntan al regreso tanto Jordi Alba como Samuel Umtiti en el once titular.

Sufrir para ganar

Con la garantía del resultado a favor los leones buscarán mantener una defensa replegada que limite las opciones de gol de los azulgranas. Sufrir para ganar y minimizando daños es lo que intentarán los bilbaínos, que no podrán contar sobre el verde con Ander Iturraspe y Raúl García, sancionados con un partido por la doble amonestación y consiguiente expulsión en el partido de ida contra el FC Barcelona.

Un auténtico dolor de cabeza para Ernesto Valverde al que se le suman las bajas de Aketxe, operado del ligamento cruzado en su rodilla derecha, y Yeray, intervenido por un tumor testicular y que ya inicia los compases de su recuperación. Pese a no ser el guardameta de la Copa, la lesión de Kepa Arrizabalaga en el último partido de Liga contra el Alavés supone otro mazazo para los vascos, que perderán al meta entre cinco y ocho semanas con una rotura grado II/III en la unión miotendinosa proximal del recto anterior del cuádriceps derecho.

El regreso de Beñat en el once ante el Alavés indica que volverá a repetir titularidad en el Camp Nou acompañando a San José en la medular. El legendario Aduriz apuntalará el ataque rojiblanco en busca de un gol que garantice las opciones del Athletic en una eliminatoria que se decide a domicilio.

Arbitrará Jesús Gil Manzano

El partido correspondiente al partido de vuelta de octavos de final de Copa del Rey entre el FC Barcelona y el RCD Espanyol se disputará en el Camp Nou (Barcelona), inaugurado el 24 de septiembre de 1957 y con capacidad para 99.354 espectadores.

El árbitro designado por la RFEF para repartir justicia en la vuelta es Jesús Gil Manzano del colegio extremeño. A sus 32 años debutó en Primera División el 25 de agosto de 2012 en el Estadio de la Rosaleda con un Málaga CF – Real Sociedad, convirtiéndose en el segundo árbitro más joven en debutar en la categoría reina tras Alberto Undiano Mallenco. Con 79 partidos arbitrados en Primera División se convierte en 2014 en árbitro FIFA, estrenándose como internacional el 24 de mayo de 2014 en el Pirelli Stadium con el encuentro entre la Selección de Ucrania Sub 19 y la Selección de Escocia Sub 19.

Convocatorias posibles

FC Barcelona: Ter Stegen, Jasper Cillessen, Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Gerard Piqué, Javier Mascherano, Lucas Digne, Jordi Alba, Sergio Busquets, Ivan Rakitic, André Gomes, Denis Suárez, Rafinha Alcántara, Andrés Iniesta, Arda Turan, Luis Suárez, Paco Alcácer, Neymar Jr y Leo Messi

Athletic Club: Gorka Iraizoz, Bóveda, Balenziaga, Beñat, Mikel Vesga, Williams José, Elustondo, Iker Muniain, Aduritz, Etxeita, Mikel Rico, Laporte, Eraso, De Marcos, San José, Susaeta, Enric Saborit y Sabin Merino

Alineaciones posibles