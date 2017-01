Luis Enrique: "Las Palmas se parecen a nosotros porque quieren tener el balón"

FOTO: Gerard Franco - VAVEL

Tras la 'remontada' copera y la clasificación para los cuartos de final, la Liga vuelve a echar el balón a rodar. No hay tiempo ni margen de error puesto que el Madrid, en cabeza de clasificación, empieza a alejarse tras el último tropiezo en Villarreal.

A falta de dos encuentros para concluir con la primera 'vuelta' de la Liga, será el conjunto canario de Quique Setién el que se desplace hasta la Ciudad Condal para decantar los 3 puntos en juego. El Barcelona sabe que se juega mucho, pero los de las islas conocen bien al rival y le tienen tomadas las medidas.

Prueba de ello han sido las declaraciones de Luis Enrique esta mañana en rueda de prensa, dejando claro una vez más que los de Gran Canaria son un duro muro a batir: "Las Palmas se parecen mucho a nosotros, siempre quieren tener el balón", avisaba el técnico para añadir posteriormente: "Siempre es divertido y agradable verles jugar, pero mañana no", decía Luis Enrique.

Messi y Suárez, protagonistas para el técnico

Tras las palabras de Gratacós, alabando el talento de Messi, mucho se ha vuelto a especular sobre la renovación del argentino, que aún no tiene veredicto fijo. Ya avisó Luis Suárez el pasado miércoles y es que, dejar escapar al '10' de Can Barça, sería duro para todos. El técnico no ha querido entrar en polémicas y ha dejado en manos del jugar y la directiva esa decisión: "Para renovar a Messi hace falta tranquilidad. El ritmo lo marcarán él y el club", decía el asturiano.

Messi y Piqué, protagonistas también fuera del campo

Otro de los nombres propios del día ha sido Luis Suárez que volvió a anotar el pasado miércoles tras varios encuentros indeciso y sin afinar puntería. El entrenador lo ha defendido y apoyado, dejando claro que siempre confió en su talento: "Los que confiamos en él estamos viendo que no nos equivocamos", sentenció Luis Enrique.

Piqué también está siendo cuestionado últimamente por sus declaraciones y su gestualidad dirigida, a priori, a Javier Tebas, por lo que las criticas no han tardado en llegar. El 'míster' confía en los suyos y por eso ha querido ahuyentar negatividad: "No hay división en el vestuario. Cualquier cosa sirve para sacar punta y hacer un mundo", concluía el técnico.

La Real Sociedad, rival a cuartos de Copa

Este viernes al mediodía se ha celebrado el sorteo de emparejamientos para los cuartos de final de Copa del Rey una vez superado al Athletic Club en la fase anterior. La suerte ha deparado un doble enfrentamiento ante la Real Sociedad de Eusebio Sacristán, ex entrenador del filial azulgrana. Era uno de los rivales más complicados que había accedido al sorteo y bien es sabido como Anoeta complica el juego azulgrana.

Luis Enrique ha valorado la 'suerte' con positividad y dejando claro que irán a por todas una vez más. Además, mucho se ha cuestionado dle juego colectivo, aunque sorprendió la cara mostrada ante el Athletic en el Camp Nou: "Fuimos superiores al rival, como desde que empezó el año. La diferencia fue el resultado", decía el técnico.

Además señaló la 'mala fortuna' que ha tenido en Anoeta donde, desde que es técnico del Barcelona, no se ha llevado la victoria en ninguna de sus 3 visitas: "No es el campo donde más suerte he tenido. No he ganado nunca allí pero la primera victoria está cerca", ha concluido el entrenador.