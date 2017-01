El Barcelona destituye a Pere Gratacós por sus declaraciones sobre Lionel Messi

Pere Gratacós. Foto: Globedia.

Durante el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey (realizado en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas), Peré Gratacós atendía a los medios de comunicación para dar sus impresiones sobre la actualidad del club. Cuando se le preguntó sobre el papel desempeñado por Messi en los últimos partidos y su renovación dijo que: "Leo es una de las personas más importantes del equipo, pero no solo paso de él. Leo sin Neymar, sin Suárez, sin Iniesta, sin Piqué no sería tan buen jugador; pero evidentemente es el mejor.

Por otro lado, no se animó a hablar sobre la situación contractual del '10' blaugrana, que hoy por hoy se encuentra en 'veremos': "La segunda parte (haciendo referencia a la pregunta del periodista) no te la contesto. No me meto ahí". Menos de seis horas después de que Gratacós diera su opinión ante los micrófonos, el Barça lanzó un comunicado a través de su página web en el que anunciaba la destitución del dirigente en su papel de representante de las Relaciones Institucionales Deportivas ante la RFEF.

El hombre encargado de tomar la decisión fue Albert Soler, director de Deportes Profesionales, al considerar que las palabras de Gratacós (sumadas a las de Óscar Grau) podrían suponer un freno para la renovación de Messi con el FC Barcelona. Más en un momento en que la relación entre el vestuario y la directiva no pasa por su mejor momento.

A pesar del ruido generado, Gratacós seguirá vinculado al club "desarrollando el resto de tareas que ya ejercía en el marco del proyecto Masía 360". Albert Soler pasará a encargarse de sus funciones de manera interina. A continuación, el comunicado íntegro lanzado por la entidad:

"El FC Barcelona destituye Pere Gratacós como responsable de Relaciones Institucionales deportivas con la Real Federación Española de Fútbol.

Pere Gratacós ha sido destituido como responsable de Relaciones Institucionales Deportivas del FC Barcelona con la Real Federación Española de Fútbol por haber expresado públicamente una opinión personal que no coincide con la de la Entidad, después del sorteo de los cuartos de final de la Copa del rey celebrado hoy en Madrid.

La decisión ha sido tomada por Albert Soler, director de Deportes Profesionales, que asumirá directamente estas funciones a partir de ahora. Pere Gratacós continuará vinculado al FC Barcelona desarrollando el resto de tareas que ya ejercía en el marco del proyecto Masía 360".