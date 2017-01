El Barcelona no deja volar a los canarios

La visita de la UD Las Palmas se preveía como una oda al jogo bonito, un partido que además en el horario establecido invitaba a toda la familia a disfrutar de una tarde de magia en el feudo barcelonista. Tras haber remontado al Athletic en octavos de final de Copa del Rey en este mismo escenario, los azulgranas buscarían conquistar también en casa la primera victoria del año en Liga, que ya se le resistió la jornada anterior en El Madrigal.

El Barcelona se presentaba ante los canarios, equipo revelación de este inicio de temporada en la categoría máxima, con importantes ausencias por decisión técnica. Luis Enrique buscaba dar a jugadores como Piqué y Sergi Roberto un descanso que no pudieron obtener entre semana, ante la obligación de los culés de remontar un resultado adverso para pasar a la siguiente ronda en Copa.

Con otros habituales como Neymar e Iniesta en el banquillo, quien no faltaba a la cita era Messi, dispuesto a continuar batiendo récords y provocando noches de insomnio en las defensas rivales. Ante la UD Las Palmas, el argentino tendría un aliciente particular: intentar batir al único equipo de la actual Primera División al que aún no ha anotado un gol. Con esto, y el once de gala de los amarillos, el espectáculo estaba garantizado.

Poco tiempo resistieron los de Quique Setién la presión del Barcelona. Suárez, en dos ocasiones, Messi, Arda y Aleix Vidal, que se estrenó como goleador con la azulgrana, fueron los encargados de materializar las dianas en la amplia goleada (5-0), que supone la primera victoria de los culés en Liga en 2017.

Suárez, insaciable

Salió el Barcelona entregado al ataque desde los primeros minutos, obteniendo su primer saque de esquina y una tarjeta amarilla en el rival en menos de dos minutos. Los canarios, forzados a adelantar su línea defensiva, no lograban mantener el esférico en los pies dada la presión de los catalanes. En el tercer minuto de partido Messi dispuso de la primera ocasión para romper las estadísticas, esas que decían que la UD Las Palmas era el único equipo de los que militan en la Liga al que no había marcado un gol: el argentino ejecutó un lanzamiento de falta desde el borde de la media luna, pero el cuero marchó por encima del travesaño.

André Gomes firmó una buena actuación y asistió a Suárez en el primero

Superados unos instantes de cierta pasividad, sin ocasiones ni acciones destacables, sorprendieron los azulgranas con una jugada eléctrica que deslumbró al guardameta andaluz de la UD Las Palmas: tras desmarcarse, Aleix Vidal combinó con André Gomes, que condujo la bola hasta la línea de fondo y la puso perfecta para el remate de Suárez en la media vuelta. El uruguayo chutó con potencia tal como la vio venir para convertir la primera asistencia del centrocampista portugués en el primero del Barça. Era el decimotercer tanto de Suárez, para igualar a Messi en el Pichichi.

André Gomes se lució con una gran actuación | Foto: FCB

La primera llegada de los amarillos al área del Barça tuvo como protagonista a Boateng, que remató forzado. Después llegaría el turno de Rafinha, que recibió en la derecha un centro de Messi. El argentino se había llevado por delante medio once inicial de los canarios para regalar el cuero al carioca, que se confió y decidió el chut cruzado en lugar de buscar a Suárez, que aguardaba el esférico dentro del área.

La mejor tarde de André Gomes

Las Palmas estaba encerrado en su campo, incapaz de hacer despliegue de las excelentes condiciones que había venido demostrando semana tras semana en la presente campaña, intimidado por la presión de los culés. Y eso que Varas evitó en repetidas ocasiones que la ventaja de los culés fuese aún mayor. Arda, haciendo las funciones de Neymar en la banda izquierda, produjo una desequilibrante acción individual, esperó con paciencia el desmarque de Suárez, que cedió luego el cuero a André Gomes para el disparo del portugués, pero el guardameta despejó a córner.

En el que fue su mejor partido con la elástica azulgrana, André Gomes volvió a disponer de otra oportunidad al chutar con la izquierda, después de ponerle la bola Busquets por encima de la defensa, pero el balón salió rozando el poste. El pivote del Barcelona también fue uno de los destacados del encuentro, con un excelente trabajo en la presión de balón.

En el mismo escenario, pero en otra dimensión, ajeno de alguna manera al resto de los mortales, Messi seguía haciendo de las suyas. El argentino volvió a sacarse de la chistera una jugada de ensueño, con un cambio de ritmo que dejó a la defensa canaria noqueada, y colocó un buen centro que no alcanzó a culminar ninguno de sus compañeros. Un posterior error de Aleix Vidal en la entrega otorgó al conjunto insular su segunda ocasión de gol: Tana robó el esférico para encarar el área, donde conectó con Jonathan Viera, pero el remate del delantero se fue alto.

Festín de goles

No acababa de hilar fino la UD Las Palmas. Una falta de Helder sobre Messi permitió al argentino volver a lucirse a balón parado, pero Javi Varas se empeñó en no ceder en su duelo particular con el 10 del Barça y despejó el esférico a corner. La intensidad de los locales fue in crescendo conforme se acercaba el tiempo de descanso, y Messi aprovechó un error de Aythami en la retaguardia para adentrarse con peligro en el área, pero Javi Varas truncó de nuevo las aspiraciones del argentino.

Arda hizo el cuarto de los culés | Foto: FCB

Aunque salió ambicioso el conjunto canario en la reanudación y lo intentó por mediación de Boateng, que remató de cabeza un balón que marchó por encima de la portería defendida por Ter Stegen, sus esfuerzos quedaron pronto invalidados por la superioridad del Barcelona. Messi avisó con un remate desde la derecha, tras recibir de Suárez, aunque el balón marchó desviado.

Mayor efectividad demostró después el argentino, al enchufar el segundo del Barça después de aprovechar una pelota que se le había escapado a Javi Varas en un centro de Rafinha. Imparable el argentino en 2017: cuatro dianas en cuatro partidos, que con ésta última ha conseguido batir a todos los equipos de la Liga. Suárez no quería dejarle escapar a su incondicional amigo en la lucha por el premio al máximo goleador de la competición y firmó el tercero tras controlar de forma automática una asistencia de Rafinha y enviar el cuero al espacio en el palo izquierdo.

Primera victoria del año en Liga

Arda quiso tomar parte en la fiesta: aprovechó un rebote, al rechazar Javi Varas otro disparo de Suárez, y envió el cuarto de los azulgranas al fondo de la red. Hubo más fútbol para el Barça, y algunas cuantas ocasiones de abrir mayor brecha, pero Alba no estuvo acertado en su remate, ni a Messi le salió bien su intento de gol olímpico, mientras Boateng enviaba a las manos de Ter Stegen el primer disparo entre los tres palos de Las Palmas.

Rakitic, que se llevó la ovación del Camp Nou al saltar al terreno de juego en sustitución de André Gomes, ejecutó una falta desde la frontal, pero estrelló el esférico en la barrera. La goleada la cerraría Aleix Vidal, feliz por volver al once inicial y por completar una actuación impecable con su primera diana como barcelonista, asistido por Alcácer. Cinco goles, imagen más que decente del equipo y tres puntos que suben al casillero para seguir a la caza del líder en la Liga.