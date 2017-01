Gerard López: "La estrategia nos da victorias"

Declaraciones de Gerard López tras el partido | FOTO: Noélia Déniz

Gerard López se mostró muy complacido por la victoria de su equipo ante el Hércules CF, consciente del nivel de exigencia que suponen los partidos contra rivales directos al ascenso, no escatimó en elogios a sus jugadores y al trabajo diario de la plantilla.

Sin esfuerzo no hay victoria

El entrenador azulgrana consciente de la importancia del partido quiso hacer mención del trabajo del equipo asegurando que: " Delante de un equipo histórico como es el Hércules, un rival directo, con ritmo, mucho frío, no con un alto nivel de fútbol pero si en intensidad y con salida de balón, es muy difícil"

Sorprendió la zaga titular con la que salió al campo colocando a Fali y Gumbau en el eje de ésta debido a las bajas por lesión y sanción, Gerard explicó que: "Fali y Gumbau se entienden muy bien, ya habían jugado juntos en una defensa de tres, entienden la posición, Marlon aun necesita un poco mas de rodaje en los entrenamientos, hemos estado bien en la salida de balón, es importante empezar la segunda vuelta así a pesar de las bajas por lesión. La buena presión visitante de hoy nos ha dificultado la salida de balón".

Cambio generacional

Se cumplía un año de la llegada de nuevos jugadores cuando se criticaba la actuación del filial azulgrana. Gerard destacó que: "Con las nuevas incorporaciones hemos tenido un plus de actitud, la apuesta del club ha sido muy buena, incluso algunos de ellos ya han participado con el primer equipo como es el caso de Nili o Cardona. Acertamos con lo que necesitábamos, toda la plantilla va con la idea que yo marco".

"Ha sido un partido de final de play-off"

A pesar de no lucir un fútbol tan vistoso como en otras ocasiones, el entrenador azulgrana quiso dar matizar la importancia de las victorias mas difíciles afirmando que: "Estamos en una dinámica positiva, hay acierto y la estrategia es controlable tanto a favor como en contra, esto ha sido un partido de final de play-off contra un equipo que suele tener cada semana 10.000 o 12.000 seguidores en su campo. Ahora nos queda el campo del Villarreal y el Alcoyano, hemos conseguido distanciarnos a 9 puntos del Hércules, esperemos que mañana el Cornellà, nuestros vecinos, nos echen una mano"

No hay una tecla

El míster no creía que hubiera una formula para ganar los partidos, perseverando que: "No hay tecla, hay problemas continuos, sanciones, lesiones, jugadores que se van con el primer equipo, te has de ir adaptando a todo. Yo también he crecido y he tenido que trabajar con lo que tengo. Tengo la suerte de haber jugado y dirigido en el club y se como son las cosas.

Gerard quiso completar la pregunta elogiando los jugadores menos habituales asegurando que: "Hoy jugadores menos habituales han demostrado un buen nivel, trabajamos con los vídeos, charlas y el día a día, son honrados y se lo han ganado, tenemos una plantilla amplia y competitiva. Si juntas todo eso en un vestuario tienes plantilla para ganar".