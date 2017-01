Previa Real Sociedad – FC Barcelona: a espantar fantasmas

El césped de Anoeta se engalana para recibir a los azulgranas en un duelo que nunca defrauda por tierras vascas. El Barça no sabe qué es conquistar el feudo 'txuri-urdin' desde hace siete años. La última vez que los catalanes salieron airosos de Anoeta fue en el año 2007 en la jornada 33 de Liga gracias los tantos de Andrés Iniesta y Samuel Eto’o (0-2). Desde entonces, cinco derrotas y tres empates se suman al mal balance del Barça en Anoeta. El partido de este jueves abrirá la veda de la eliminatoria en la que está en juego un puesto en las codiciadas semifinales de la Copa del Rey.

En la Ciudad Condal se respira tranquilidad. Su contundente goleada ante la UD Las Palmas se vio engrandecida con la derrota del Real Madrid en el Sánchez Pizjuán abriendo de nuevo la lucha por el liderato de la Liga. Por su parte la Copa del Rey vuelve a llevar al Barça a tierras vascas tras sobreponerse a su última eliminatoria copera frente al Athletic. Precisamente evitar los errores de la ida en territorio enemigo es lo que intentará conseguir el equipo de Luis Enrique para evitar sorpresas en el partido de vuelta en Can Barça. Con la moral alta, los azulgranas buscarán asaltar Anoeta a la caza de un buen resultado que encarrile la eliminatoria en un campo tildado de maldito para el equipo catalán.

Por su parte la Real Sociedad sigue en la línea trazada por Eusebio Sacristán partido a partido. El conjunto ‘txuri-urdin’ mira con asedio los puestos de Champions. Y es que solo dos puntos separan a los donostiarras de la cuarta posición, ocupada por el Atlético de Madrid. Asentados en la Liga le llegó el turno a la Copa, dónde desplegaron un auténtico vendaval de fútbol que terminó arrollando al Villarreal CF en cuartos y ganando por méritos propios la eliminatoria. Sin techo que limite sus sueños aspiran a más. Su próximo objetivo se vislumbra claro: superar con fe y fútbol a los azulgranas para volver a convertirse en la peor pesadilla de los ‘culés’.

Maldita maldición

Sobreponerse a Anoeta. Vencer el factor mental que conlleva la visita a San Sebastián se emerge clave para afrontar la primera parte de la eliminatoria. Conscientes de que no ganan en este estadio desde 2007 tratarán de espantar los fantasmas que sobrevuelan la cita a base de convicción y buen fútbol. La euforia que vive el barcelonismo tras la memorable remontada en Copa frente al Athletic sumada con las opciones intactas por intentar el asedio a la Liga, son los ingredientes que tratará de convertir Luis Enrique en un argumento a su favor para creer en la victoria ante la Real Sociedad en su feudo.

En esta dura batalla por alzarse con el primer asalto no podrá estar Rafinha Alcántara. El brasileño sufrió una elongación en el bíceps femoral de la pierna derecha que le obliga a perderse el duelo en Anoeta. Es la única baja con la que cuenta Luis Enrique ya que el resto de jugadores del primer equipo estará disponible salvo contratiempo de última hora. Por su parte la custodia de la portería volverá a recaer bajo los hombros de Jasper Cillessen, al que le acompañará, salvo sorpresa, el once de gala azulgrana. Bajo la sombra de la incertidumbre vuelve a florecer la figura de Ivan Rakitic. Su última titularidad llegó en el último partido del año frente al Hércules CF en el Camp Nou. En lo que va de 2017 un total de cuatro partidos para el equipo catalán que se han traducido en cuatro ausencias para Rakitic, una de ellas marcada por su destierro en la convocatoria de Liga ante el Villarreal CF. Una vez más la gran incógnita en el once llega de la mano del croata, pues la cosecha de rotaciones en el último partido frente a la UD Las Palmas presagia el once de gala para medirse a la Real.

Saben hacerlo

Lo consiguieron hace prácticamente dos meses y quieren volver a repetirlo. Eusebio Sacristán consiguió frenar con esfuerzo y tenacidad la maquinaria azulgrana en Anoeta en su última visita liguera. El empate a uno, que terminó sabiendo a poco, marcará el camino en esta primera fase de la eliminatoria. Saben a quienes se enfrentan y volverán a desplegar sus armas para tratar de someter a los azulgranas bajo su dominio. Conocedor de la casa, Eusebio intentará marcar la diferencia en un choque en el que los locales parten con la ligera ventaja que les otorga la etiqueta de favoritos amparados en la historia negra que concierne a los azulgranas en dicho territorio hostil.

Bajo palos la figura de Gerónimo Rulli volverá a crecerse para mantener en el dique seco al tridente más letal que atesora en la actualidad el mundo del fútbol. La duda acecha en la otra punta de la columna vertebral de la Real Sociedad: Carlos Vela. El mexicano acelera a pasos agigantados su regreso sobre el verde tras incorporarse a los entrenamientos el sábado pasado, sin embargo su presencia en el once parece una utopía. Con oficio y mucho gol Juanmi, Willian José y Oyarzabal en la tripleta ofensiva del ataque ‘txuri-urdin’. Los tres saben que es celebrar un gol contra el Barça y no dudarán en volver a repetirlo ante su público para adelantar a los vascos en la eliminatoria.

Arbitra José Luis González González

El partido correspondiente al partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el FC Barcelona se disputará en Anoeta (San Sebastián, Guipúzcoa), inaugurado el 13 de agosto de 1993 y con capacidad para 32.076 espectadores.

El árbitro designado por la RFEF para repartir justicia en esta primera parte de la eliminatoria es José Luis González González del colegio castellano-leonés. A sus 44 años ha dirigido 138 encuentros de Primera División desde su debut el 19 de agosto de 2009 en el choque que enfrentaba al Real Zaragoza contra el CD Tenerife (0-1).

La designación arbitral ha cogido por sorpresa tanto a locales como visitantes tras la mala experiencia de ambos con el colegiado. Los vascos aún recuerdan la jugada polémica de Javier Mascherano sobre Carlos Vela en la eliminatoria copera de hace dos años dónde González González prefirió no señalar la pena máxima, o la última visita de la Real al Santiago Bernabéu en la que el conjunto ‘txuri-urdin’ acabó reclamando tres penaltis que terminaron cayendo en saco roto, mientras sí pitó dos favorables para el conjunto blanco. Para el Barça aún resuena su arbitraje polémico en el derbi catalán pasado de revoluciones del año anterior y su posterior designación un partido después frente al Athletic.

Convocatorias posibles

FC Barcelona: Jordi Masip, Jasper Cillessen, Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Javier Mascherano, Gerard Piqué, Jordi Alba, Lucas Digne, Sergio Busquets, André Gomes, Ivan Rakitic, Andrés Iniesta, Arda Turan, Paco Alcácer, Luis Suárez, Neymar Jr y Leo Messi.

Real Sociedad: Gerónimo Rulli, Toño Ramírez, Zaldúa, Mikel, Iñigo Martínez, Yuri, Xabi Prieto, Asier Illarramendi, Esteban Granero, Willian José, Oyarzabal, Juanmi, Pardo, Sergio Canales, Elustondo, Jon Bautista, Raúl Navas, Héctor y Zurutuza.

Alineaciones posibles