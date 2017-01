Leo Messi: "Seguiré en el Barça todo el tiempo que quieran"

Google Plus

Foto: Carla Cortés (VAVEL)

Hay negociaciones largas, duras, polémicas, públicas, pero la de Leo Messi se está convirtiendo en un serial de intriga y de tiras y aflojas a la que no se le ve, por el momento, la luz al final del túnel. En medio de las conversaciones entre club y jugador, el astro argentino ha hablado para la revista "Global Coach", donde ha hablado precisamente sobre su futuro, su relación con Cristiano entre otros temas.

"Siempre he dicho que el Barcelona me lo ha dado todo y seguiré aquí todo el tiempo que quieran". Así de claro y contundente se mostraba el delantero azulgrana cuando era preguntado por su futuro en el Barcelona y posibles ofertas que podía haber recibido. Además, Leo ha mandado un mensaje motivador y mostrando su hambre de títulos que quiere seguir consiguiendo tanto vestido de azulgrana como con la elástica de la albiceleste: "Lo que me motiva es ganar títulos para mi club y mi país. Es por eso que nunca miro atrás. Lo podré hacer cuando esté retirado, pero ahora se trata de conseguir más éxitos", añadía Messi.

También fue preguntado por la MSN y su conexión tanto dentro como fuera del campo y que ha sido determinante para los recientes éxitos del equipo culé: "Trabajamos muy duro en los entrenamientos para que luego pase lo que pasa en los partidos. Además, tenemos una conexión natural entre nosotros, buena amistad más allá del fútbol y eso ayuda", respondía el argentino.

El equipo con el que se le ha estado relacionando, de nuevo, en las últimas horas, ha sido el Manchester City de Pep Guardiola, en horas bajas en cuanto a resultados en la Premier League. Sólo tiene palabras de elogio por el que fue un día su entrenador: "Es un muy buen entrenador y se adaptará a la liga, estoy seguro que tendrá éxito", comentaba Leo que también habló de otro de sus exentrenadores, Frank Rijkaard: "Me dio la primera oportunidad. Tenía que confiar en mí para entrenar con el primer equipo para luego jugar mi primer partido. Él empezó todo para mí", afirmaba el astro argentino.

Otro de los focos picantes de la entrevista fue cuando fue preguntado por su eterno "rival" en la cancha, Cristiano Ronaldo y se aleja de que él sea su motivación principal: "Hay un respeto mutuo. Le veo como un gran jugador que ha logrado grandes cosas. Sin embargo mi motivación siempre ha sido hacer las cosas bien en el Barça y en Argentina para los fans", comentaba Leo.