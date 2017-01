Luis Enrique: "Ganar en Anoeta sería un golpe importante, pero no definitivo"

Foto: Gerard Franco (VAVEL)

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique, compareció este miércoles ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, que enfrenta a la Real Sociedad y al conjunto culé. Ante un partido complicado como el de este jueves, Luis Enrique se mostró cauto pero con grandes expectativas ante la eliminatoria y la visita de su equipo a un estadio donde hace nueve años que no ganan.

Precisamente sobre el último precedente que enfrentó a estos dos equipos, Luis Enrique quiere que sea un partido totalmente diferente: "Mi deseo es que no se parezca en nada a aquel partido, que la Real mereció ganar. Esperamos poder superar su presión intensa y organizada y generar ocasiones de peligro", comentaba el asturiano que añadía la dificultad de romper esa mala racha en Anoeta. "Es un campo que no se nos da bien. Tenemos un reto a la altura de lo significan los cuartos de final de la Copa del Rey".

El entrenador azulgrana remarcó que ganar en Anoeta sería "un golpe importante, pero no definitivo" y ha reconocido que se pasa mal en San Sebastián: "Va a ser una eliminatoria difícil por la complicación que tiene para nosotros visitar ese estadio. Las he vivido de todos los colores en San Sebastián, aunque trato de no pensar en el pasado y me centro en lo futbolístico".

Luis Enrique en la rueda de prensa de este miércoles. Foto: gerard Franco (VAVEL)

El asturiano dio a conocer la lista de convocados y una de los nombres que no figuran en ella es Aleix Vidal: "Solo me dejan convocar a 18. Tengo veintipico jugadores y tengo que hacer descartes. Este es el trabajo del entrenador, tomar decisiones", declaraba Luis Enrique. Ter Stegen también será baja, con lo que o Masip o Cillessen ocuparán la portería azulgrana. Luis Enrique no ha querido dar pistas: "Tengo decidido quién va a jugar. Y evidentemente, el portero va a ser clave para solucionar la presión alta de la Real. Las soluciones pueden ser cortas, medias o largas. El tema es detectar los espacios", afirmaba el entrenador culé.

Luis Enrique: "Anoeta no se nos da bien"

Sobre la mesa también han aparecido nombres como Neymar o Arda. Del brasileño ha destacado que "no solo son goles lo que puede aportar un jugador" y alaba que esté realizando con gran éxito facetas como las "asistencias, el desborde o el trabajo defensivo". Del turco ha reconocido que ocupando la posición de delantero brilla más: "Puede jugar también como interior, pero es cierto que ahora va más de punta. Vemos que de delantero está más cerca del área, su trabajo brilla más y está más cómodo", comentaba el asturiano.

No faltaron tampoco alusiones a las declaraciones de Rakitic, que dijo en una entrevista que "si se tuviese que tirar de un puente por Luis Enrique, lo haría. El entrenador azulgrana, por su parte, tiró de humor: "Igual ahora voy yo solito al puente", finalizaba Luis Enrique.