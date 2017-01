Aleix Vidal se vuelve a quedar fuera de la convocatoria

Google Plus

Foto: Gerard Franco (VAVEL)

Difícil, muy difícil se lo está poniendo Luis Enrique al lateral derecho Aleix Vidal. El catalán sigue contando con escaso protagonismo pese a sus buenas actuaciones cuando el asturiano le ha dado minutos. El último ejemplo, la convocatoria para el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, encuentro que Aleix verá desde casa.

Esto no sorprendería si no se tuviera en cuenta que Aleix vidal viene de ser titular ante Las Palmas en el último encuentro de Liga y de completar un excelente partido con gol incluído. Ante la Real de nuevo fuera. No es el único que entra poco en los planes del entrenador asturiano. Otro de los jugadores que se ha quedado fuera de los 18 elegidos es Jeremy Mathieu. El central francés que se ha pasado buena parte de la temporada lesionado tampoco estará en el importante encuentro en Anoeta.

Foto: Gerard Franco (VAVEL)

Las otras dos bajas son Rafinha, lesionado, y Ter Stegen, que cede su puesto a Jordi Masip. Los que si viajarán a San Sebastián tras no estar convocados ante Las Palmas son Piqué, Denis y Sergi Roberto.

Este miércoles, el equipo ha entrenado en la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí, con una única novedad entre los integrantes. Alex Carbonell, jugador del filial azulgrana, ha completado la sesión con el primer equipo. El jugador del "B" ya ha debutado con el primer equipo esta misma temporada, fue precisamente en Copa del Rey, en dieciseisavos de final, ante el Hércules, el pasado mes de diciembre. El entrenamiento ha contado con una única ausencia, la del lesionado Rafinha que sufre una elongación en el bíceps femoral de la pierna derecha.

El equipo viajará este mismo jueves, en un vuelo charter dirección San Sebastián y que el club ha decidido adelantar media hora para evitar posibles problemas.