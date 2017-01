Real Sociedad - FC Barcelona: puntuaciones del Barcelona, ida de los cuartos de final de la Copa del Rey

Google Plus

Neymar fue el mejor del partido. | Foto VAVEL: Raul Figueras

Neymar rompió el maleficio de Anoeta nueve temporadas después y encarriló la eliminatoria para los de Luis Enrique. Partido tosco y rocoso el vivido el pasado jueves en el que la ausencia de Iniesta en la segunda mitad hizo que el partido pasara a ser un combate de boxeo. Una defensa seria y una MSN combativa contrarrestó un centro del campo que perdió tras la marcha del manchego.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar).​

Luis Enrique

7 | Acertado. Salió con todo en un partido de gran exigencia para los culés. Volvió a dar confianza a Rakitic y cambió a Iniesta en el descanso para prevenir problemas físicos. Inteligente el técnico que supo implantar la presión en campo contrario. Notable también para Unzúe ya que su pizarra a balón parado dio sus frutos con varias ocasiones de peligro.

Cillessen

7 | Lanzador. El guardameta holandés no tuvo protagonismo ya que no hizo ninguna parada y tan solo recibió dos disparos a puerta. Durante el partido demostró que maneja bien las dos piernas ya que rompió en numerosas ocasiones la primera línea de presión de la Real Sociedad.

Sergi Roberto

8 | Completo. Partidazo del lateral derecho que estuvo omnipresente durante el partido. No dejó de atacar y los compañeros encontraron en él siempre un pase cómodo para abrir el campo. Tampoco se olvidó de su labor defensiva y frenó tanto a Oyarzábal como a Yuri.

Piqué

6 | Serio. Solventó bien el partido el central catalán en el que dominó todo el juego aéreo que llovió sobre la portería de Cillessen. En la salida de balón no se complicó y además, en una de sus subidas, provocó un posible penalty que González González no pitó

Umtiti

6 | De menos a más. El francés fue de menos a más durante el partido. Comenzó con algunas imprecisiones que pudieron costar caro a los de Luis Enrique pero con el paso de los minutos estuvo impecable en la anticipación a William José en todo momento. Combinó pases de seguridad a Cillessen con balones largos buscando la carrera de Neymar.

Digne

7 | Incisivo. El lateral zurdo demostró una vez más que sustituye a Jordi Alba a la perfección. Frenó a Carlos Vela, que apenas intervino y estuvo muy participativo en el ataque abriendo el campo y dejando libre a Neymar. Con la salida de Iniesta, subió menos ya que el partido no exigía tanta profundidad.

Busquets

5 | Superado. El pivote fue el jugador sobre el que giró la presión de la Real Sociedad. Los de Eusebio tenían claro quien era quien sacaba la pelota jugada para el Barça y no dudó en presionarle. Fruto de esto, el de Badía tuvo varias imprecisiones pero la mayoría de ocasiones, supo solventar la papeleta, y sacar el balón con criterio.

Rakitic

6 | Trabajador. El croata volvió al once titular de Luis Enrique y volvió a ser parte fundamental del trabajo defensivo culé. Se le notó que le faltan minutos para volver a su mejor versión pero nunca perdió la cara al partido. Cuando se fue Iniesta, no fue capaz de tomar el timón que necesitaba el partido.

Iniesta

7 | Vital. Cuando juega Andrés juega el Barça. Ayer tras su sustitución por problemas musculares, se vio como el Barça no jugó a nada y se limitó a amarrar su resultado. Los primeros cuarenta y cinco minutos con el manchego fueron otra cosa dominando el fútbol posicional a la perfección.

Messi

7 | Amargado. González González le sacó de quicio. Parecía que el colegiado tenía esa consigna y la consiguió. Aun así, Leo volvió a ser eje central del ataque blaugrana con numerosas asistencias. Bajó mucho al medio del campo para arrancar él las jugadas de peligro.

Luis Suárez

8 | Combativo. El uruguayo lucho como ninguno y no dio ningún balón por perdido. Era el primero que iba a la presión y no se cansó en los 90 minutos. Le faltó el gol para completar una buena noche, pero su labor se quedó en la de no dejar de presionar. Trabajo sucio para 'el pistolero' que solventó a la perfección.

Neymar

9 | Brillante. Fue el mejor del partido bajo mi opinión. Fue desequilibrante por la banda izquierda y dejó mareados a toda la defensa local. Estuvo muy activo con el balón y no hizo casi nada mal. Provocó el penalty que él mismo se encargó de anotar, y otro que González González no vio.

También jugaron:

André Gomes

6 | Intermitente. El portugués, al igual que en su partido frente a Las Palmas, jugó a ratos. Combinó llegadas de gran calidad a la meta rival con perdidas innecesarias de balón que pudieron costarle un disgusto a los de Luis Enrique. Si sigue en esta línea ascendente, llegará a su mejor nivel del Valencia, pero todavía le falta algo.

Denis Suárez

5 | Sacrificado. El gallego dejó atrás su labor más ofensiva para centrarse en amarrar el resultado y subir lo menos posible al ataque. Se vio poco de él ya que se enfocó en cerrar huecos.