Luis Enrique: "No hay nadie parecido a Iniesta, ese es el problema"

FOTO: Gerard Franco - VAVEL

Tras coger ventaja en los cuartos de final de Copa del Rey en Anoeta (0-1), el equipo vuelve a pensar en la Liga y es que este domingo (20:45h) toca viajar hasta Vitoria para medirse al Eibar en Ipurua.

El equipo que dirige Mendilibar ocupa una buena posición en la tabla de clasificación liguera, peleando por las plazas europeas, por lo que el encuentro no será fácil, sumando también las condiciones climatológicas y el estado del terreno de juego: "Me preocupa el estado del campo, pero espero que no afecte al espectáculo", decía el míster.

Los vascos presionarán y no regalarán la posesión a los azulgranas, como ya avisaba el técnico culé: "Mendilibar avisó que presionarían. Son claros", decía el asturiano.

Eibar, la revelación de la temporada

El conjunto azulgrana de tierras vascas, el Eibar, ha sorprendido en esta primera vuelta. Son novenos, con 26 puntos, y aspiran a ganarse una de las plazas europeas para la temporada siguiente. Luis Enrique ha querido valorar el estado de forma del rival, que seguro que no pondrá las cosas fáciles: "En campo contrario caen a las bandas, consiguen tener buen remate en el área, con Pedro León. Además, presionan y no dan respiro... son un equipo muy completo", confesaba el entrenador.

Quiso incidir en la salida de balón y la presión, clave para los de la Ciudad Condal si quieren conseguir los 3 puntos en juego: "El Eibar va a ser fiel a lo que les ha hecho ser quienes son. Siempre presentan dificultades, así que tendremos que ser precisos con el balón y tener buena salida", decía Luis Enrique.

Iniesta deja vacío el centro del campo

El capitán del Barcelona, Andrés Iniesta, no podrá estar en Ipurua, pues se lesionó el pasado jueves en Anoeta y sufre una pequeña lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Su baja se hará notar, pues Luis Enrique deberá buscarle sustituto a un jugador que deja huella donde pisa.

Iniesta y Rafinha, de baja por lesión

Si en el descanso del partido copero eligió a André Gomes para relevarle, ahora puede llegar el momento de Denis, Arda o repetir con el mismo portugués, pues el técnico confiesa no tener un favorito claro: "Tengo buenas opciones y muchos jugadores en esta posición, no hay favorito aún. Depende de sus rendimientos escoger quién jugará", manifestaba Luis Enrique.

Aunque ha confesado que la baja del capitán no cambiará el planteamiento ni la idea del encuentro, no hay futbolista que se parezca al manchego, como bien decía su técnico: "No hay jugador de la plantilla ni del fútbol mundial que se parezca a Iniesta, ese es el problema", sentenciaba el asturiano.

Una buena dinámica para lograr resultados

La entrada al nuevo año le ha servido a los azulgranas para encadenar varios buenos resultados. Además, el 'pinchazo' del Real Madrid en Sevilla ha puesto emoción a la cabeza de Liga, que está por decidir. Luis Enrique valoraba positivamente el nivel de los suyos y el trabajo realizado hasta la fecha: "En lo que es rendimiento y lo que pido a mi equipo, estoy contento con cómo ha ido todo desde que arrancó el año", manifestaba el entrenador.

Como ya le ocurrió al Barcelona en la temporada anterior, los blancos han roto su racha de imbatibilidad encadenando dos derrotas consecutivas, una mala dinámica para los de Zidane. Luis Enrique ha querido ser optimista con la actualidad de sus hombres y esperar que los resultados acompañen en trabajo realizado: "Llevamos buscando una dinámica larga y de resultados, ojalá sea esta y encadenemos victorias seguidas", sentenciaba Luis Enrique.