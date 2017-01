Gerard López: "La derrota no me preocupa demasiado".

Google Plus

Gerard López, en la rueda de prensa posterior al duelo | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

El líder del grupo 3 de la Segunda División B, el filial del FC Barcelona, ha perdido hoy en su visita al campo de otro filial de Primera, el Villarreal B. Los pupilos de Gerard López no han tenido su día, aunque el trabajo realizado durante la semana se ha visto plasmado en el terreno de juego, según el técnico de Sabadell: "Bueno, creo que hemos hecho un buen partido, sobre todo a nivel de dominio del juego. Nos ha faltado contundencia en las dos áreas, tanto defensivamente como ofensivamente. El juego realizado en el mediocampo y la salida de balón que habíamos trabajado durante la semana lo hemos logrado hacer bien ante un equipo que nos podía discutir la posesión de balón".

Gerard destacó los errores que han condenado a su equipo a la quinta derrota de la temporada: "Creo que nos ha faltado rematarlo en las áreas. El primer gol ha sido en una jugada de estrategia, en un medio error nuestro, y el segundo gol ha sido el del penalti. La resta del partido ha estado bien, creo que hemos tenido un 75% de posesión por un 25% de ellos, hemos tenido ocasiones claras, sobre todo en la primera parte, y creo que nos merecíamos un poco más".

El exjugador catalán ha reconocido, sin embargo, que en la segunda mitad el equipo ha bajado el nivel: "En la segunda parte se ha ido enfriando el partido, y no hemos tenido ocasiones claras como en la primeros 45 minutos. Sin embargo, el dominio seguía siendo nuestro y el resultado era ajustado. Después, el segundo gol ha sido prácticamente definitivo".

El entrenador azulgrana también ha elogiado al rival, el Villarreal B: "No me preocupa la derrota, podía venir en cualquier momento y más en un campo como el del Villarreal, que a pesar del inicio de temporada estoy convencido de que lucharán por las plazas de playoff".

Gerard ha terminado la rueda de prensa con un mensaje de optimismo y trabajo de cara a los próximos compromisos: "Seguiremos líderes pase lo que pase, intentaremos afrontar otra semana importante con la visita del Alcoyano e intentaremos rehacernos de esta derrota. De los últimos 13 partidos solo hemos perdido uno, no me preocupa demasiado pero me voy con esta sensación de haber podido hacer algo más con más contundencia en ambas áreas".