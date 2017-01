Dani García, emblema del Eibar

Google Plus

Dani García en un partido ante el Real Madrid. Foto | Zimbio

Dani García se ha convertido sin lugar a dudas, en el jugador emblema para el Eibar. El equipo vasco cuenta con el centrocampista desde el 2012 cuando el club estaba todavía en la Segunda División B española, y vino procedente del Getafe B.

Nacido en Zumarraga (Guipúzcoa) en 1990, el futbolista comenzó su carrera profesional en el Alicante. Llego en 2009 y disfrutó de dos temporadas en el club alicantino jugando un total de 19 partidos entre ambas campañas. En julio del año 2012 firmó con Real Sociedad, siendo posteriormente cedido al SD Eibar todavía en el tercer nivel. Terminó su primera temporada de liga con 41 partidos, ayudando a la promoción en los playoffs. Tras empezar como cedido en el club armero, firmó como fichaje oficial y ha vivido el ascenso del club de Segunda B a Segunda, y de Segunda a Primera División.

En el Eibar, se ha convertido en un jugador emblema ya que en todas las temporadas que ha disputado lo ha jugado prácticamente todo. Un dato curioso es que en las cinco campañas que ha jugado para los armeros, en ningún partido ha salido como suplente. Pese a que no haya disputado siempre los 90 minutos, ha sido titular en la inmensa mayoría de los encuentros, habiendo disputado un total de 159 encuentros hasta la fecha. Numerosos galones los que tiene ya el jugador de Zumarraga que con estos números no extraña que sea uno de los más queridos en Ipurúa.

Para el partido ante el Barcelona, Mendilibar dijo en rueda de prensa que no sabía aun si podía contar con el centrocampista o no ya que viene de una lesión y no quiere arriesgar. Sin duda, el capitán azulgrana es vital para el Eibar en la media ya que es un jugador que aguanta perfectamente el balón y colabora en la sala de máquinas a la hora de elaborar una jugada.