Andrés Iniesta galardonado con el premio Reina Sofía

Foto: EFE

Andrés Iniesta es de esa clase de futbolistas que aparte de ser un maestro con el balón en los pies, también lo es en el ámbito del fair play. Ya lo decía Guardiola en su primera temporada en el Barcelona, cuando quedo maravillado del jugador manchego: "Andrés come aparte. No lleva pendientes, no se pinta el pelo, juega 20 minutos y no se queja... Es el ejemplo. Así se lo digo a los chicos: 'Fijaos en Iniesta". Se puede decir más alto pero no más claro.

Guardiola: "Iniesta es el ejemplo a seguir"

No es el único que tiene a Iniesta como referente futbolísitico y como persona. Andrés, recogió este pasado lunes en Madrid, el premio Reina Sofía 2015 que lo acredita como el jugador que más juego limpio práctica. De hecho, esta decisión se sabe desde el pasado mes de octubre, aunque la ceremonia no se celebró hasta enero de 2017.

Iniesta no pudo esconder su emoción por recibir este premio que reconoce sus valores: "Estoy muy feliz por estar al lado de grandes deportistas y grandes personas en un escenario como este. Estoy muy satisfecho y contento por este reconocimiento. Quiero agradecer al jurado que propuso mi nombre para recoger este premio", comentaba el centrocampista azulgrana.

Iniesta es el claro reflejo de lo que son los valores del Barça

No le faltaban tampoco palabras de elogio de los tres representantes del club que lo acompañaron durante la ceremonia, Albert Soler, Javier Bordas y Carles Vilarrubí, este último destacando la importancia de este premio: "Es un premio especial, porque el Reina Sofía es el reconocimiento más fuerte al juego limpio. Tenemos jugadores excelentes, pero además, en este caso, se han premiado sus valores y su nobleza", afirmaba el vicepresidente del club.

Otro premiado relacionado con el mundo del fútbol fue el entrenador de moda, Jorge Sampaoli, quien recibió el trofeo Comunidad Iberoamericana, también quiso contribuir ensalzando la figura de Iniesta declarando que: "Un emblema para todos, el ejemplo del deportista ideal que tiene el premio más que merecido". Mientras tanto Andrés, sigue recuperandose de la pequña lesión que lo tiene apartado de los terrenos de juego. El equipo le espera con los brazos abiertos no sólo por ser el mago del balón, sino por ser uno de los líderes del vestuario y un ejemplo a seguir.