El mejor Ter Stegen de la temporada

Foto: Mª Segovia (VAVEL)

Los porteros en el Barcelona siempre están con una lupa que les observa y no les deja tranquilos ni en sus mejores partidos. Un presión a la que están sometidos temporada tras temporada. La afición culé es soberana y no quiere sustos con su arquero. Es seguramente la posición más difícil de cubrir en Can Barça.

Con Ter Stegen, el club azulgrana encontró uno de los porteros con más proyección y calidad que hay ahora mismo en el panorama mundial. Era un melón por abrir, y por suerte, salió bueno. Tras dos temporadas siendo el portero de la Champions y la Copa, el alemán quería más y ganó su batalla con Claudio Bravo, que hizo las maletas. La llegada de Cillessen era para ser suplente, con lo que Ter Stegen se hizo con la titularidad en Liga, su principal objetivo.

Ter Stegen le ganó la partida a Bravo

Pero tras un irregular inicio de temporada del equipo, el portero alemán no dejó la seguridad que había mostrado en sus dos primeras temporadas como azulgrana, con alguna que otra "cantada" que costó algún punto para los culés. Todos recuerdan lo sucedido en Vigo por ejemplo. Se le llegó a cuestionar a él y a la decisión del club de dejar marchar a Bravo. Hombres de poca fe.

El 2017 le ha sentado a Ter Stegen como anillo al dedo. ¿Se le recriminaba que encajaba muchos goles? Pues tres partidos consecutivos sin encajar gol. ¿Qué no hacía paradas de mérito? En Eibar dio un recital. Paradas de las que dan puntos. Con 0-0 en el marcador, concretamente en el minuto 25, saca una mano al chute de Adrián que iba raso, colocado a su palo derecho, que vale oro. Pocos minutos después el Barça se adelantaba con el gol de Denis.

No sólo fueron paradas. Ter Stegen dio una lección de saber jugar con los pies y de poder ser perfectamente otro jugador de campo, habilidad que seguramente ningún portero en el mundo puede mostrar, quizás Neuer. Una mala cesión atrás de Denis Suárez, un balón aéreo que le manda el gallego al alemán y que Ter Stegen soluciona con un control de pecho y una volea tras dejar botar el balón. Todo esto con la oposición de los delanteros locales. Para sacarse el sombrero.

Ter Stegen volvió a su mejor versión ante el Eibar

Ter Stegen detuvo seis disparos a puerta y además fue el tercer jugador que más veces tocó el balón ante el Eibar. De sus botas nacieron un un total de 56 pases, con un 76'8% de acierto. tan sólo fuer superado por Rakitic (73) y Umtiti (61). Un dato que ejemplifica todavía más la importancia del arquero alemán en el equipo es que ningún jugador del Eibar tocó más balones que él. El Barça tiene una auténtica joya con Ter Stegen.