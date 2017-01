El Barcelona no falla a su cita con la semifinal

Google Plus

Pocos partidos de fútbol presentan un atractivo tal que un Barcelona- Real Sociedad. Un choque para disfrutar del juego de posesión, así como del carácter ofensivo de ambos contendientes, que se presenta siempre entretenido para el espectador, a la vez que supone un reto para el futbolista que participa de él, sabedor de que enfrente tendrá a un rival competitivo que le buscará siempre las cosquillas.

Un hueso duro de roer el conjunto vasco, como ha venido demostrando en los últimos años particularmente en su campo, con un entrenador que conoce muy bien los entresijos del club catalán y que ya la temporada pasada, cuando apenas comenzaba en el banquillo de la Real, hizo que el suyo fuese uno de los mejores equipos visitantes que recibió el Camp Nou en Liga, a pesar del resultado favorable a los azulgranas.

Con la ausencia de los habituales Busquets e Iniesta, así como de Rafinha por lesión, y Ter Stegen por decisión técnica, los azulgranas presentaban las novedades de Jordi Alba, Mascherano, André Gomes y Denis Suárez respecto al once inicial del partido de ida disputado en Anoeta. El Barcelona, que contaba con la ventaja de la ida, remató la eliminatoria en su estadio, con goles de Denis Suárez por partida doble, Messi, Suárez y Arda. Los vascos, pese a no merecer tanto castigo, no pudieron evitar caer eliminados.

Presión de un lado y otro

No hubo sorpresas en el planteamiento de Eusebio ante el que fue su equipo durante muchos años. La presión alta de la Real, que incomodó y encerró al Barcelona en su propio campo, fue la protagonista de los primeros minutos. Los azulgranas, que cuando recuperaban el esférico salían en carrera, se encontraron una y otra vez con una muralla, aunque no tardaron en hacerse amos del cuero y dar un giro de tuerca a la situación en cuanto a dominio territorial.

Sergi Roberto, titular, dejó su puesto a Aleix Vidal en la reanudación | Foto: FCB

Subir las líneas de presión ayudó al Barça a escapar de las garras de los vascos, al menos durante algunos tramos del encuentro, pero éstos siguieron mostrándose tan organizados en su retaguardia como en el comienzo. Unos y otros encontraron dificultades para aproximarse al área contraria, sin embargo el Barcelona sacó provecho de su primer disparo a puerta después de una buena recuperación de Umtiti.

Denis Suárez se gustó en su faceta de goleador

El central francés ganó en el cuerpo a cuerpo a su oponente, jugó la pelota para Neymar, éste tocó para Messi, que la condujo a los pies de Luis Suárez. El uruguayo, inteligente y raudo en los últimos metros tanto en su faceta de ‘killer’ como en la de asistente, la cedió a Denis Suárez al primer toque, casi sin mirar, para el disparo cruzado del gallego, que se coló entre los tres palos. El centrocampista formado en la cantera celtiña venía de probar el sabor dulce del gol ante el Eibar, en Liga.

Prevaleció el control táctico

Lejos de ser espectacular, el partido calificó como táctico, controlado como estuvo por ambos conjuntos. Los barcelonistas volvieron a dar muestras de consistencia en labores defensivas, con Mascherano en el eje, rehaciendo con inmediatez cualquier error en la entrega de balón. A los culés les faltó precisión en algunos pases, un defecto que restó verticalidad al juego de los catalanes, que no llegaron a inquietar a Rulli en el primer período, con la excepción de la acción del gol.

Los vascos también cumplían con creces con la tarea en la retaguardia y de igual modo experimentaron problemas para salir al ataque con convicción ante la presión ejercida por los locales. William José, hasta ese momento bastante discreto en la eliminatoria, se atrevió con un remate que marchó alto. Los de Eusebio en ningún momento se relajaron en la presión, renunciar a ésta hubiese sido tirar la toalla en la competición. Los locales dispusieron de su primer saque de esquina poco antes del descanso, cuando Iñigo Martínez despejó a corner un centro-chut de Suárez. No se movió el marcador y ambos equipos se dirigieron a vestidores con la ventaja por la mínima de los culés.

Luis Suárez, autor del tercero de los azulgranas | Foto: FCB

Luis Enrique efectuó un cambio directo en la reanudación: Sergi Roberto, que había recibido un golpe involuntario de Piqué en la mandíbula, dejaba su puesto a Aleix Vidal. La Real acosó el área del Barcelona en los primeros minutos, por lo que Cillessen tuvo que emplearse a fondo para bloquear el que pudo ser el tanto del empate, en la mejor acción ofensiva de los vascos en lo que iba de encuentro. Del remate de Willian José que frustró el cancerbero local, se pasó al 2-0 de los azulgranas en cuestión de segundos.

Goles a tutiplén

La ventaja la amplió Messi al convertir desde los once metros un penalti de Iñigo Martínez sobre Neymar, cuando el carioca le había ganado la posición para adentrarse en el área con peligro. El argentino sumó de este modo su tercera diana en la presente edición de Copa, igualando a Arda, autor de un hat-trick al Hércules.

La Real recortó distancias por mediación de Juanmi, que acababa de saltar al terreno de juego en sustitución de un poco acertado Carlos Vela. El delantero picó el balón por encima de Cillessen para hacer el 2-1. En un visto y no visto contraatacó el Barça, con Umtiti envuelto una vez más en los orígenes de la acción, recuperando el cuero para permitir que Messi asistiese a Suárez, que entró en el área, jugó con el cuerpo, protegió la pelota y firmó el tercero de los azulgranas.

Los vascos no lo habían dicho todo. Un buen centro de Aritz permitió a Willian José saltar entre los centrales y hacer el 3-2 con un cabezazo limpio. Después Arda hizo su entrada desde el banquillo para traer la calma con el cuarto de los barcelonistas y Denis Suárez cerró la cuenta con todo visto para sentencia, después de una recuperación y asistencia de Messi. El gallego se quedó casi sin ángulo pero tenía la suerte de cara y el balón se coló en la portería defendida por Rulli para que el gallego pudiese celebrar su doblete. Un resultado que clasifica al Barcelona, vigente campeón de Copa, para disputar su décima semifinal en las últimas temporadas.