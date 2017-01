Luis Enrique: "Estamos en un momento claramente al alza"

Google Plus

Luis Enrique | Miguel López Mallach-VAVEL

El Barcelona consiguió su pase a semifinales ante la Real Sociedad en el Camp Nou, siendo los protagonistas de los goles Denis Suárez, Messi, Neymar (autor de dos tantos), Luis Suárez y Arda Turan. Con el resultado en el partido de ida, los culés se imponían así al equipo vasco, dejando el marcador global con un resultado de seis goles a cero.

El técnico salió a hablar ante los medios, comentando el partido que les daba el pase a semifinales, mostrándose muy satisfecho: “Estamos en un momento claramente al alza. Nos ha costado salir desde atrás pero en frente teníamos a uno de los equipos que mejor juega. Una vez les superas, aparecen espacios y con los jugadores que tenemos solemos solventar bien. Nos han complicado la vida durante todo el partido pero creo que hemos hecho una muy buena eliminatoria”.

Luis Enrique empezó con buenas palabras a Denis Suárez, que suma dos tantos en los dos últimos partidos: "Ha estado muy acertado en las jugadas de segunda línea, los goles le refuerzan y es una de sus cualidades. Tiene presencia en el área. Llega en el momento justo y necesita precisión". Además, también entraron en comparaciones, esta vez con Andrés Iniesta, a lo que el entrenador culé añadió: "Podría ser el próximo Iniesta, ¿por qué no?. Pero Iniesta es Harry Potter, ojalá Denis se acerque".

También comentó el papel de Mascherano durante el partido: "Masche ha estado muy bien. Tengo diferentes opciones y en función del partido tomo mis decisiones. Mascherano se ha tocado el muslo y tal y como estamos es mejor no arriesgar”, sin dejar atrás el protagonismo de Messi: "En los metros finales, si hay espacios y encima está Messi, solemos aprovechar esas ocasiones”.

Luis Enrique expresó su deseo para el sorteo de semifinales: "Me gustaría una final Barça-Celta. Si la ganamos nosotros, estaría contento; si la gana el Celta me alegraría". Tampoco le ha dejado indiferente lo que anda en boca de muchos aficionados, el triplete: "Después de ganar 8 de los 10 títulos no se puede esconder que queremos ganarlo todo. Pasaremos por momentos buenos y malos, pero al final, los títulos se los lleva quien se los merece".