Gerard Gumbau: "El principio de temporada fue duro"

Gumbau, en uno de los lanzamientos de falta que ejecutó ante el Alcoyano | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

El Barça B pudo rescatar un valioso punto ante el Alcoyano en los últimos minutos de partido gracias a un extraordinario gol de falta directa de uno de sus capitanes, Gerard Gumbau. El 1-1 final permitía a los azulgranas dormir otra jornada en lo más alto de la clasificación, líderes del grupo 3 de Segunda División B con 46 puntos, dos más que su rival de este sábado.

El de Camplloch valoró las diferencias de un equipo y otro, visibles especialmente en el segundo período: "Salimos un poco fríos en la segunda parte. Ellos empezaron con su juego, con faltas, córners, saques de banda, y nos meten un gol de estrategia, por lo que nos tenemos que unir y dar un paso adelante, quedarnos con tres defensas atrás, intentar arriesgar. Ellos seguían compactos, no encontrábamos espacios, no hemos chutado, pero tuve la suerte de meter el gol y hacer bueno el punto".

El autor del tanto del empate habló del momento de la ejecución de la falta. "No me lo he pensado, estaba la falta muy cercana al área, hacía mucho tiempo que no teníamos una ahí. He cogido el balón, me he concentrado y he tirado al palo del portero, ya que tan cerca siempre le cuesta mucho reaccionar, con la suerte de que ha entrado", explicó.

"Toda mi vida he chutado faltas"

El que le hizo al Alcoyano no es el primer gol de falta que firma esta temporada. "Este año me estoy encontrando bien en las faltas. Hacía tiempo que no podía chutar faltas en el Barça B porque ya lo hacían los jugadores más veteranos, pero toda mi vida lo he hecho. Intento que vayan al menos entre los tres palos y si pueden entrar mucho mejor", declaró Gumbau.

Mentalidad fuerte y trabajo

El futbolista procedente del Girona, que confesó haber sufrido al inicio de campaña por no entrar en el equipo, se siente ahora con más moral: "El principio de temporada fue duro para mí. Pasé de estar el año pasado con el primer equipo a empezar éste sin ir convocado hasta en ocho partidos. Psicológicamente te deja un poco tocado, pero tengo una mentalidad muy fuerte, de trabajar sin parar y mejorar cada día, así he conseguido meterme en el once y no saldré de ahí hasta que alguien mejor me pueda superar o si yo bajo, pero siempre trabajo al máximo. Le he dado la vuelta a la situación y estoy encantado".

Una de las razones por las que Gumbau vuelve a ser uno de los referentes dentro del filial es su capacidad de adaptación y su polivalencia. "Este año cuando vamos fuera juego por el exterior, luego de interior o de pivote y también de central. Te tienes que adaptar a lo que te dice el míster, tienes que tener las cosas claras en cada una de las posiciones en la que juegas, saber qué hacer, qué decisiones tomar. La clave está en la cabeza, saber qué te pide el entrenador en esa posición y hacerlo en el campo sin complicaciones", dijo.

Una piña para luchar por el ascenso

El jugador del Barça B resaltó la importancia del grupo y destacó la ilusión que suponía para el conjunto el objetivo común de ascender de categoría: "De momento pensamos en el Atlético Baleares, en conseguir los tres puntos allí. Siempre miro el próximo partido, trabajo en cada entreno, intento ayudar a los compañeros para que todos seamos una piña y vayamos para arriba juntos. Un ascenso es el sueño de un jugador cuando juega al fútbol, intentar quedar primeros en la Liga significa que no es sólo de uno, sino de todo el equipo, que es lo que somos. Intentaremos estar ahí arriba".