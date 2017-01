El Barça más gris tropieza en Sevilla

El choque en el Benito Villamarín abría la segunda parte de la temporada para ambos equipos. Según las estadísticas los jugadores azulgranas viajaban a Sevilla siendo claros favoritos. Sin embargo, los de Víctor Sánchez del Amo intentarían en este choque mejorar sus números. Tras caer eliminados de la Copa del Rey, los verdiblancos se ponen como objetivo mejorar su posición en el campeonato liguero, donde ocupaban el decimocuarto puesto. Por su parte, el FC Barcelona buscaría con la victoria en el Villamarín presionar a los dos de arriba, Real Madrid y Sevilla FC, para recortar distancias.

Ambos técnicos presentaban un once inicial con muchos cambios. Por un lado, Víctor Sánchez del Amo partía con las bajas obligadas de Felipe Gutiérrez, Brasanac, Sanabria, Joaquín, Jonas Martín y Cejudo. A cambio, el entrenador verdiblanco podría contar con las novedades de Pardo, Tosca y Mandi. Por otro lado, Luis Enrique también afrontaba el choque con bajas muy importantes. Ni Iniesta ni Busquets estarían disponibles para el técnico asturiano por lesión, además del brasileño Rafinha. Denis Suárez y Arda Turan serían los encargados de suplir a los ausentes en el centro del campo, sumándose a las novedades de Mathieu y los laterales Digne y Aleix Vidal en la defensa.

El Betis, más enchufado desde el inicio

Se iniciaba el primer tiempo sin sorpresas, con el Barça como dominador. Sin embargo, el primero en avisar fue el Betis con un disparo a puerta de Ceballos que, aunque no inquietó a Ter Stegen, era toda una declaración de intenciones. Los verdiblancos no estaban dispuestos a asumir un rol sumiso y su presión alta no tardó en surtir efecto, cambiando el juego en el césped. Así, el Betis empezó a robar balones aprovechando las imprecisiones en los pases azulgranas y el Barça dejó de sentirse cómodo en el terreno de juego. Los culés intentaban instaurar la calma en el campo buscando jugadas largas que le permitieran mantener la posesión del balón, pero el Betis no se lo permitía.

Los locales se crecían ante las repetidas pérdidas de balón por parte del Barça y el Betis fue el equipo que generó más peligro en la primera mitad. Con un planteamiento muy distinto entre ambos conjuntos, los culés buscaban un estilo constructivo que frenara las ofensivas del Betis. Sin embargo, la intensidad verdiblanca generó más de una ocasión. La más clara llegó en el minuto 18, con un gran disparo de Ceballos que obligó a Ter Stegen a mandar el balón a córner con una estupenda parada. Por parte del Barça, el peligro no llegó hasta el minuto 37, cuando tras una buena jugada colectiva, Messi dejaba a Neymar solo ante el portero rival. No obstante, Adán no falló y consiguió sacar el buen disparo del brasileño.

Parecía que el Barça se espabilaba en los últimos minutos del primer tiempo, con transiciones más rápidas que le permitían pisar área rival. Sin embargo, sin suerte para ninguno de los dos equipos, el árbitro señaló el camino de los vestuarios y los jugadores se marcharon al descanso.

Un Barça desconocido

Sin cambios por parte de ningún conjunto, el segundo tiempo empezó con un planteamiento muy parecido al primero. El Betis no conseguía dominar claramente, pero, sin duda, era el equipo más cómodo en el terreno de juego. Los culés empezaron la segunda mitad aún más imprecisos que en el primer tiempo y los verdiblancos aprovecharon esta mala actuación blaugrana para instaurar su ley en el campo. Con un escenario inesperado, el choque se convirtió en un continuo asedio por parte del Betis a la portería de Ter Stegen, dominante ante un Barça completamente desconocido. Luis Enrique intentó reordenar el juego dando entrada a André Gómes, Jordi Alba y Sergi Roberto pero las incorporaciones no cambiaron la dirección del choque. Así, la intensidad y el buen juego bético tuvieron su recompensa en el minuto 74. Tras un córner que desvió Ter Stegen, el balón lo recogió Álex Alegría para, en boca de gol, mandar la pelota al fondo de la portería y poner el merecido 1-0.

Error arbitral

Acto seguido, llegó la controversia. El gol verdiblanco reactivó al Barça, que salió con intensidad a encarar portería. El partido se descontroló y en una frenética jugada Jordi Alba consiguió mandar el balón dentro de la portería rival. Sin embargo, un clamoroso error del equipo arbitral consideró que la zaga bética había evitado el tanto del empate sacando la pelota antes de que traspasara la línea de gol. Una equivocación que empañó el hasta entonces justo arbitraje. Además, los jugadores culés reclamaban un más que posible penalti a Neymar en la misma jugada que el árbitro tampoco señaló. En definitiva, el encuentro continuó como si nada hubiera pasado con la polémica servida.

Despertar tardío

El Barça acabó por despertarse del todo demasiado tarde, intentando con urgencia crear ocasiones. Finalmente, la intensidad culé logró empatar el partido en el 90, por medio de Luis Suárez, que batió a Adán con un excelente disparo raso tras recibir de Messi dentro del área. Un tanto que ponía el empate en el electrónico pero que le sabe a poco al Barcelona que, por otra parte, no mereció más. Los culés intentaron arreglar en diez minutos el mal juego que presentaron durante el resto del partido y no consiguieron más que rascar un punto del Villamarín. Sin tiempo para más, el árbitro señaló el final del encuentro.

De esta manera, el FC Barcelona desaprovecha la oportunidad de ponerse líder de la clasificación aunque fuera solo momentáneamente, y cosecha un nuevo empate que le pone aún más difícil la carrera por el liderato liguero.