Betis vs Barcelona: puntuaciones 20ª Jornada de Liga

Google Plus

FOTO: Àlex Gallardo - VAVEL

Mal y desesperante partido del Barcelona en Sevilla. Si la buena dinámica se había apoderado del vestuario, los béticos lo han cortado a raso y es que el equipo ha hecho méritos para perder el encuentro desde los primeros minutos, hasta que cerca del final se han puesto las tablas.

Con caras nuevas en el equipo titular, Luis Enrique no ha encaminado a los suyos a la victoria y ni los galones del tridente han podido hoy salvar una Liga que se aleja cada vez más.

(0-4 Muy mal; 5 Regular; 6 Bien; 7-8 Notable; 9 Excelente; 10 MH / SC Sin calificar)

Ter Stegen

5| Salvador. El guardameta germano ha sido el salvador del equipo que mucho deberá agradecerle. Con varios saltos al vacío, Ter Stegen ha evitado una goleada bética facilitada por un muy mal juego de los suyos. En el gol de Alegría, la salida ha sido blanda e insuficiente.

Aleix Vidal

5| Sorprendente. Sergi Roberto necesitaba descansar tras varios encuentros acumulando minutos y el suplente ha salido en su lugar. Ubicado en la derecha ha empezado sorprendiendo con sus centros, pero al paso de los minutos, se le escapaban los delanteros rivales. Finalmente, ha acabado el partido en la delantera, donde ha llegado a crear ocasiones ofensivas que podrían haber llevado a los azulgranas a la victoria.

Piqué

7| Héroe. El catalán, ejerciendo de verdadero capitán desde la defensa, ha sido el mejor de los de la Ciudad Condal. Por actitud, por pensamiento frío, por luchar la victoria. Mucho deberán agradecerle sus compañeros su trabajo en líneas atrás, porque los andaluces podrían haberse puesto por delante de no estar Piqué salvando los muebles.

Mathieu

4| Conocido. Es bien sabido que la presencia de Mathieu en defensa cuesta de comprender. Los pocos minutos de los que goza acostumbran a causarle al Barcelona más de un susto. En los primeros minutos le ha causado a Piqué un complicado despeje al rematar hacia atrás un balón disputado. Finalmente, el mal trabajo de sus compañeros ha eclipsado el trabajo del francés, que sigue sin ganarse el puesto.

Digne

5| Intenso. El lateral francés ha vuelto en el lugar de Jordi Alba, que también necesitaba descansar. Entre golpes y faltas, ha intentado generar ocasiones por la banda y centrándose, pero no ha estado ni de lejos en su mejor momento. Ha terminado en el banco haciendo salir a Alba, que poco ha cambiado la situación.

Rakitic

2| Desesperante. Ha sido el peor encuentro que ha jugado el croata desde que llegó al club. No había pase, por sencillo que fuese, que le saliese bien y eso que Luis Enrique no ha querido cambiarlo. No ha reaccionado tras varios fallos y le ha costado más de un problema a Ter Stegen, que veía fáciles contraataques de los verdiblancos.

Arda Turan

5| Inoportuno. El turco ha vuelto a la titularidad ahora que no están ni Iniesta ni Busquets, pero lo ha hecho en el interior derecho, donde no parece encontrar continuidad. Poco ha servido su presencia para generar ocasiones y es que, al no conectar con el tridente, no ha llegado a Adán. Después, se ha ganado a pulso la sustitución por Sergi Roberto.

Denis Suárez

5| Desaparecido. El buen momento de forma del gallego no se ha hecho ver en el Benito Villamarín. Poco a conectado con sus compañeros de línea y varias pérdidas de balón han nacido de sus botas. Ha seguido el mismo camino que Arda y se ha sentado en el banco para ver los últimos minutos sin jugar.

Neymar

5| Persistente. Ha sido de los pocos que ha seguido intentándolo durante los 90 minutos, pero no ha habido fortuna. Cuando intentaba desmarcarse o encarar a los contrarios, se topaba con el muro andaluz que ha estudiado cómo jugaba el brasileño. Lejos ha estado Neymar de ser el de siempre.

Messi

4| Oscurecido. Acostumbra a ser la luz del equipo, el que encamina la victoria, pero lejos, muy lejos, se ha quedado de ser 'D10S'. No ha conectado con Neymar ni Suárez, no ha ocupado su posición atrasada y poco ha intentado imponer su talento. No se le ha reconocido pese a que en momentos ha intentado ponerle el gol en bandeja a Neymar.

Luis Suárez

6| Agradecido. Si no fuese por la mala decisión arbitral en anular un gol legal, el uruguayo hubiese llevado al Barcelona a sumar 3 puntos que no merecía. Casi en el 90 ha marcado el gol del empate cuando parecía que regresarían a la Ciudad Condal con las manos vacías. Eso sí, antes de la diana, poco se ha acercado a batir a Adán.

André Gomes

4| Perdido. El portugués ha reemplazado a Denis cuando aún quedaba tiempo para intentar ganar el encuentro, pero ni se le ha visto. Ha sido la tónica general del equipo, pero saliendo de revulsivo no ha generado lo que Luis Enrique le pedía. Parece que el gallego le ha ganado el pulso en la titularidad y que André no hace méritos para cambiarlo.

Sergi Roberto

5| Saturado. El de Reus ha llenado su tope de minutos y el técnico ha creído que era el momento de darle descanso, pero el equipo se ha resistido sin él. En el segundo tiempo ha tenido que vestirse de corto para intentar salvar los muebles, pero el juego ha estado lejos de ser el del Barcelona de siempre, y el catalán no ha podido hacer más.

Jordi Alba

5| Flechado. La 'flecha del Hospitalet', como se apoda al canterano, no ha cambiado el dominio de los sevillanos en el Villamarín. Ha entrado para reemplazar a Digne, pero no se han alejado ambos de lo que han enseñado. Parece que Luis Enrique no tiene definido el lateral izquierdo titular.