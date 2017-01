Luis Enrique: "Queda toda la segunda vuelta y nuestra obligación es meter presión"

Luis Enrique | Ernesto Aradilla-VAVEL

El Barça se ha mostrado desconcertado en Sevilla, haciendo un partido en el que deja mucho que desear y podría darle más ventaja tanto al Sevilla como al líder, el Real Madrid. El marcador lo abrieron los béticos al minuto 75 de encuentro, con un tanto de Alegría que hacía reaccionar a los blaugranas, llegando el gol de Luis Suárez en el minuto 90, que establecía el reparto de puntos. A esta falta de actitud por parte de los de Luis Enrique, hay que sumarle la polémica jugada de un gol no concedido a Jordi Alba, que ha creado bastante revuelo.

Tras el partido, Luis Enrique ha comparecido ante los medios, reconociendo la superioridad del Betis: "En la primera parte no hemos sufrido demasiado, pero tampoco hemos generado ocasiones de peligro. En la segunda parte, el Betis ha presionado más arriba y ya lo esperábamos. Me voy con la sensación que hemos ganado un punto y el Betis merecía más", sin dejar atrás el comportamiento de sus jugadores que no han sabido imponerse y frenar al conjunto andaluz: "He visto imprecisiones en jugadores que no es habitual. Es una lástima por la situación en la que estamos".

El tema a destacar en el partido ha sido el gol fantasma. El técnico blaugrana también se ha posicionado en esta situación, sin cargar contra el árbitro a pesar de ese gol que podría haberle dado la victoria al Barcelona: "He visto la foto y mi discurso es el de siempre, que los árbitros necesitan ayuda. Esta jugada es un reflejo de lo que puede cambiar todo. Pero mi discurso es el mismo ganemos o perdamos".

Luis Enrique también ha hecho un análisis de cómo puede afectar este partido a la lucha por la Liga, intentando dar un poco de esperanza tras este empate: "No sé cómo nos afectará esto a la carrera por La Liga. Queda toda la segunda vuelta y nuestra obligación es meter presión".

Por último, de cara al partido de semifinales de Copa contra el Atlético del próximo miércoles, el entrenador culé ha dicho lo siguiente: "No sé si nos afectará para la Copa. Creo que no, porque con tantos partidos y tantas competiciones, los jugadores están acostumbrados a estas cosas".