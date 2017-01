Gerard López: "El objetivo es el playoff"

Google Plus

FOTO: Gerard Franco

Aunque el objetivo era sumar los tres puntos ante su principal perseguidor, con el transcurrir del partido y gracias a los resultados en los partidos de los candidatos al ascenso Gerard López confirmó estar satisfecho con el empate debido a la dificultad del choque contra el CD Alcoyano.

Punto de oro

El entrenador azulgrana hizo balance sobre el partido y el valor del empate afirmando que: "El objetivo era ganar e intentar poner tierra de por medio con un rival directo, era uno de esos partidos difíciles, incómodo, con un equipo que se siente cómodo defendiendo con ocho o nueve jugadores. Sabíamos que la estrategia seria clave".

Gerard López también valoró los otros resultados de la jornada al asegurar que: "Con los resultados de los rivales directos este punto es muy valioso, queda una jornada menos y estamos mas cerca, doy el punto por bueno".

La dureza del CD Alcoyano durante el partido también fue tema candente en la entrevista, destacando que: "La categoría te exige ser potente en la estrategia, nosotros basamos la preparación en la salida de balón y tener superioridad en diferentes zonas del campo. Hemos metido muchos y nos han metido varios a balón parado. Me ha faltado un punto de protección por parte del árbitro, no se ha penalizado lo suficiente, seguimos líderes y le ganamos un punto al Hércules".

Perea despunta

"Perea es un jugador de categoría superior"

La gran actuación de Alberto Perea no pasó desapercibido para nadie y se encuentra en estado de gracia actualmente, Gerard no reparó en elogios hacia el manchego asegurando que: "Si jugara unos minutos con el primer equipo se tendría que quedar, es un jugador muy especial, no te puedo verificar si es un jugador del primer equipo pero tiene un perfil Barça, es un jugador diferente, tengo plena confianza en él, es un fichaje mío, es desequilibrante, un punto irregular, que es lo que estamos trabajando con él. A nivel físico también, tiene una calidad superior, es un jugador de categoría superior".

Llamada a la afición

A pesar de no tener una gran afluencia, el entrenador catalán resto importancia a la cantidad de espectadores e hizo hincapié en las condiciones generales: "A final de temporada si somos capaces de seguir así la gente verá que es importante para el club y vendrán mas, también por el frío y coincidimos con partidos de primera y segunda, a partir de febrero de cara a los últimos partidos vendrá mas gente, somos conscientes de lo importante de lo que estamos haciendo".

Huvo lugar para la prudencia en cuanto a objetivos, Gerard apuesta por la prudencia: "El objetivo es el playoff, los objetivos van por plazos, el primero es el playoff, es lo único que tengo en la cabeza, vamos escalón a escalón, hemos tenido muchas bajas y recuperar a jugadores como Marc Cardona será un hándicap".